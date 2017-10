Debata RTMx: Paliwa przyszłości. Co będzie napędzać Polskę?

– Czy paliwa alternatywne wyeliminują ropę naftową z rynku? Czym będą napędzane auta przyszłości i jakie koszty to wygeneruje? – to tylko niektóre z zagadnień, nad jakimi dyskutowali uczestnicy debaty "Paliwa przyszłości" w trakcie tegorocznej konferencji Round Table Mixer edycja: Innowacje. Future Of Mobility. Wśród gości Grzegorza Sadowskiego, szefa działu Biznes tygodnika "Wprost", znalazł się minister Andrzej Adamczyk.