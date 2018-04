Twórcy „Stranger Things” oskarżeni o plagiat przez reżysera filmu „Montauk”

Z pozwu złożonego w poniedziałek wynika, że Charlie Kessler twierdzi, że bracia Duffer czerpali także ze związanego z krótkometrażowym filmem scenariusza do filmu fabularnego zatytułowanego „The Montauk Project”.

Charlie Kessler twierdzi, że w kwietniu 2014 roku spotkał się i mówił swój film i scenariusz z braćmi Duffer przy okazji premiery na Tribeca Film Festival.

„Montauk”, który zdobył nagrodę na festiwalu filmowym w Hamptons w 2012 roku, to krótkometrażowy film science-fiction, który opowiada historię brutalnego wydarzenia, które miało miejsce na Long Island. Film skupia się na teoriach spiskowych, tajnych projektach rządowych i zjawiskach paranormalnych. Zgodnie z pozwem, Kessler nie wiedział, że „Stranger Things” odzwierciedla jego pomysłu do czasu, aż został udostępniony na Netflixie w 2016 roku. Film „Montauk” dostępny był na Vimeo, jednak we wtorek został usunięty.

Stranger Things to serial stworzony dla platformy Netflix, łączący w sobie elementy horroru i science fiction. Jak dotąd wyemitowano jego dwie serie, łącznie serial ma 17 odcinków.