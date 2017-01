Krzysztof Majchrzak wraca na ekrany. „Moim obowiązkiem jest wiedzieć, chcieć i potrafić”

Obraz jest wyjątkowy jeszcze z jednego powodu – po 10 latach nieobecności w polskich kinach na ekrany wraca Krzysztof Majchrzak – jeden z bardziej wszechstronnych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Przepustką do kariery była dla niego rola zapaśnika z początku XX wieku, jaką wykreował u boku Poli Raksy w debiucie Filipa Bajona „Aria dla atlety” (1979).

Potem było wiele ról, zarówno w kinie artystycznym, jak i produkcjach komercyjnych. Przez wiele lat związany ze stołecznym Teatrem Studio, obecnie ogranicza się do wykładania w Akademii Teatralnej w Warszawie. – Kocham tę robotę. Ten kontakt z młodymi artystami. To intensywna obecność: do krwi ostatniej, do kości. Dużo się przy nich sam uczę. Kilka ostatnich lat spędzonych na Akademii Teatralnej spowodowało, że zrewidowałem przekonanie na temat własnej pracowitości. Zawsze mi się wydawało, że jestem niezmiernie pracowity. Jednak dopiero tutaj odkryłem, czym jest prawdziwa praca, prawdziwy wysiłek! Dwa razy w tygodniu muszę powiedzieć młodym artystom coś sensownego. Coś, za co wezmę odpowiedzialność w skali ich życia. Nie mogę przyjść na zajęcia nieprzygotowany! Nie mogę ciągle mówić: nie wiem, nie chce mi się, nie potrafię. Moim obowiązkiem jest w końcu wiedzieć, chcieć i potrafić – mówi o pracy w charakterze wykładowcy Majchrzak.

Rzadko udziela wywiadów, budząc wśród dziennikarzy postrach. Nam opowiada nie tylko o bohaterze, którego gra w filmie Kolskiego, pracy w Akademii Teatralnej, ale także o tym, gdzie był, kiedy go nie było oraz o tym, kim dla niego jest prawdziwy jest artysta.