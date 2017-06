„Twin Peaks” powraca, choć drugi sezon przed ćwierćwieczem przerwano

Przyjęte entuzjastycznie przez krytykę „Miasteczko Twin Peaks” gościło w latach 1990-91 na antenie telewizyjnej jedynie przez czternaście miesięcy, przy czym emisję drugiego sezonu przerwano z powodu marnej oglądalności. Po nieśmiałych protestach pozostałe odcinki puszczono gdzieś na peryferiach głównego pasma.

Serial zniknął po cichu, podobnie jak się pojawił. Bo choć Lynch cieszył się już renomą reżysera tyleż utalentowanego, co awangardowego, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych miał lepsze rzeczy do roboty niż praca dla telewizji. Ostatecznie jednak, powodowany namowami swojego agenta, zdecydował się taką możliwość rozważyć. Motywowała go między innymi chęć ukończenia choćby jednego projektu ze scenarzystą Markiem Frostem, nie wypalił im bowiem żaden film pełnometrażowy, do którego się przymierzali. Przedstawiając swoją propozycję stacji ABC, tandem dysponował jedynie mglistym zalążkiem pomysłu, paroma luźno powiązanymi ze sobą obrazami i obietnicą realizacji serialu kryminalnego będącego jednocześnie telenowelą.

Od 22 maja 3. sezon serialu zagości na antenie HBO.

Bartosz Czartoryski