Maybach na nosie. Jak okulary wpływają na pierwsze wrażenie

Jakub Bojakowski: Kiedy ostatnio tygodnik "Wprost" pytał Pana o okulary, mowa była głównie o jednej marce. Teraz jak widzę, mocno poszerzył Pan swój asortyment.

Waldemar Ziółkowski: Tak, nasza Firma Punktal rozszerzyła asortyment produktów premium o takie marki jak Orgreen, Steffan Preutz Design, Lamborghini, Maybach. Ten ostatni to numer 1 na świecie, jeśli chodzi o tzw. high-end product. Dziś portfolio firmy to 15 brandów - duże wyzwanie logistyczne.

Co takiego jest w tych okularach, że ludzie gotowi są za nie płacić po kilka tysięcy euro?

Proszę spojrzeć - okulary Maybacha. Są produkowane z materiałów, które pochodzą bezpośrednio z fabryki Mercedesa. Te same materiały są używane do wykończenia najbardziej luksusowych samochodów, ale też samolotów i jachtów. W tym segmencie obowiązuje pewien standard: najrzadsze gatunki drewien, najszlachetniejsze skóry, masa perłowa, róg bawoła, wykończenie srebrem, złocenia i najwyższa jakość. Takie okulary są produkowane przede wszystkim w Japonii i Niemczech. Mamy też pierwszy zwiastun z Włoch - Tonino Lamborghini.

Luksus znajdziemy tylko w oprawach, czy obejmuje on także szkła?

Oczywiście, do okularów luksusowych stosuje się praktycznie tylko i wyłącznie najwyższej jakości soczewki firmy Zeiss, która jest liderem na świecie. Firma ma ponad 150 lat i generalnie wszystko co możemy w soczewkach dostać, na co pozwalają dzisiejsze osiągnięcia techniki i fizyki, to w tych okularach mamy. Nie ma nic lepszego. Na każdym szkle jest mały znaczek, grawerowany laserem, widoczny po odpowiednim ustawieniu. To potwierdzenie oryginalności soczewki. Podobnie każda oprawa jest numerowana. Z założenia takich opraw nie robi się więcej niż 1,5 tys. sztuk na świat z danego modelu.

To faktycznie niewiele.

Proszę spojrzeć na to - 7 warstw drewien, drewno orzechowe, przepiękne, bardzo ładne połączenie, wyrafinowane. Albo tutaj - inna odmiana drewna orzechowego i włókno węglowe, takie jak to stosowane w mercedesach, wykończone lakierem fortepianowym, na górze grawerowane laserem tytanowe fronty.

To jest teraz modne?

Do niedawna obserwowaliśmy dominację produktów plastikowych. Dzisiaj jest powrót do materiałów metalowych, do łask wraca złoto, które było w odwrocie przez dłuższy czas. Wraca również różowe złoto. Dotyczy to zarówno okularów słonecznych jak i korekcyjnych. Niektóre z tych okularów wyglądają skromnie, dla koneserów. Inne znowu z daleka mają informować o tym, że nie były tanie.

Widzę, że nie brakuje także nowoczesności. Ta para wygląda szczególnie ciekawie.

Tak, to Steffan Preutz Design - do niedawna firma szwedzka, a dziś w posiadaniu Anglików. Robi okulary z NXT - materiału zaprojektowanego przez NASA, najtrwalszego na świecie. Z tego samego surowca się szkli kabiny helikopterów szturmowych. Takie oprawki można wyginać we wszystkie strony. Proszę spojrzeć - praktycznie nie ma tu ani jednej śrubki, wszystko jest na zacisk. Nic się tutaj nie rozkręci, niczego nie zgubimy. Zauszniki są wykonane z włókna węglowego, bądź tytanu. Oprawki mają tylko 1 mm grubości, są nadzwyczaj lekkie. Sam ich wygląd mówi nam o tym, że mamy do czynienia z czymś niecodziennym.

Jakie jeszcze trendy obserwujemy w świecie luksusowych okularów?

Odchodzimy od popularnych marek. Teraz jest czas niszowych producentów. Zmienia się też trend jeśli chodzi o geografię. Oprócz włoskiego, bardzo popularny jest obecnie także skandynawski design. Jest wiele firm duńskich, szwedzkich, które zupełnie inaczej - nie na bogato po włosku, a prosto i estetycznie robią te rzeczy. Mniejsze marki mogą sobie też pozwolić na najwyższą jakość. Np. duńska firma Orgreen to skandynawski, minimalistyczny styl, a są ręcznie robione w Japonii. To okulary z czystego tytanu. Pracuję z tą firmą od 8 lat. Ani jednej reklamacji, w dobie dzisiejszej produkcji masowej, gdzie produkt psuje się tuż po gwarancji. Najstarsze produkty tej firmy nie zepsuły się do dziś. To jedyna taka marka, wyróżnia się tym nawet wśród producentów luksusowych.

Polacy nadążają za trendami, zauważa Pan na ulicy ludzi w markowych okularach?

Polska pięknie się rozwija, ludzie się bogacą, ale wciąż często z luksusowego samochodu wysiada kierowca w butach na zamówienie, który ma zegarek za 100 tys. i okulary za 500 zł. To nie chodzi nawet o dopasowanie, tyko o brak świadomości, jak ważny to jest atrybut.

Jak ważny?



Ludzie sobie nie zdają sprawy, że ma to znaczenie podczas pierwszego kontaktu. Kiedy się poznajemy, patrzymy sobie w oczy i oceniamy po twarzy. Okulary często w podobnym stopniu odpowiadają za pierwsze wrażenie, jak uściśnięcie ręki. Potem dopiero przychodzi moment na samoloty, jachty i rezydencje. Tego nie widać. Okulary w tej klasie jednoznacznie, bez oglądania reszty, pozwalają ocenić kto jest kim. To dzisiaj dress code w świecie luksusu - co masz na nosie.

Faktyczne dość powszechne jest przekonanie, że wystarczy samochód i marynarka, żeby się pokazać. Markowy zegarek to dla wielu wyższy stopień wtajemniczenia.



Nie trzeba mieć nawet zegarka. Znam najbogatszych ludzi z Anglii, Francji - chodzą w podartych jeansach, ale nie dziwi mnie, kiedy podjeżdża po nich Bentley z kierowcą, bo widzę ich okulary. To ich wyróżnia i to są w stanie rozpoznać ludzie z ich warstwy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Dla większości, nie tylko Polaków, za luksus uchodzą marki znanych projektantów. Są one jednak dosyć, przepraszam za wyrażenie - "oklepane". A dziś w tej najwyższej klasie szuka się indywidualności. I to właśnie znajdujemy w okularach luksusowych. Jeśli mamy oprawę z rogu bawoła, to wiadomo, że takie okulary są jedne, bo nie da się wykroić drugi raz takiego samego słoju z kości. Następna oprawa może być bardzo podobna, ale nie będzie taka sama. Dzisiaj dążenie do jednostkowości, do unikalności - to jest cel.

Domyślam się, że tak jak w każdej dziedzinie - i tutaj znajdziemy kolekcjonerów, którzy nie mogą odpuścić nowego modelu z ulubionej serii.

Oczywiście. Znam kobietę - ma kilkaset par, które dobiera w zależności od humoru, pogody czy koloru torebki. Okulary luksusowe są jak dobry samochód czy zegarek: i nowy jest dobry i za 20 lat będzie dobry. Oczywiście, trendy się zmieniają, ale ten produkt żyje dłużej i zawsze będzie widać, że to jest produkt luksusowy. Dodatkowo tutaj, gdzie mamy do czynienia z krótkimi seriami, z małą ilością produktu, to po pierwsze wyjątkowo trudno, a po drugie zwyczajnie nie opłaca się go podrabiać. Nawet po zdobyciu odpowiedniej technologii, wyprodukowanie podróbek nie kosztowałyby dużo mniej. Te najbardziej znane marki "zepsuły się" przez podrabianie. To też jest istotne dla koneserów.

Domyślam się, że tego typu skarbów nie można ot tak zamówić przez internet.

Okularów generalnie nie powinno się kupować online. Każdy ma inną twarz, kształt nosa, układ kości policzkowych. Okulary trzeba przymierzyć, sprawdzić, czy dobrze leżą i komponują się z twarzą. To powinien robić fachowiec - optyk. W przypadku segmentu premium dochodzi jeszcze inny element. Posłużę się mottem jednego z luksusowych producentów. Firma ma taką zasadę: "jeśli chcesz mnie posiąść, musisz się natrudzić, by mnie znaleźć". Mają na świecie tylko 19 butików, z czego w całej Europie tylko 2, a aż 4 w Japonii, gdzie ludzie są "crazy" na tym punkcie. Maybach jest nawet i rzadszy.

W ilu miejscach w Polsce można dostać opisywane przez Pana produkty?



Istnieją obecnie 3 takie butiki, ale rozwijamy ostrożnie sieć punktów naprawdę premium. Tu ilość nie ma takiego znaczenia. Ci, do których produkt jest adresowany, na pewno go znajda. Polecam zresztą kupowanie w kraju takich okularów ze względu na gwarancję. Co jakiś czas zgłaszają się do mnie znajomi, którzy zdecydowali się na zakup zagranicą i mówią mi: "ratuj". Ja pytam - a czemu nie kupiłeś tutaj? Wracaj do sprzedawcy (śmiech). Żartuję, w miarę możliwości staramy się pomóc, ale nie zawsze jest to możliwe. Niemcy dla przykładu popierają swoje marki, swoich dystrybutorów i swojego doradcę, optyka. Wolą kupić w kraju, niż gdzie indziej. A już nie daj Boże kupować na lotniskach. Rzadko znajdziemy tam najnowsze modele, a na pewno nie są to produkty luksusowe. Raczej krótkotrwałe zastępstwo, dla zapominalskich.

