Biedroń: W ciągu kilku tygodni decyzja, czy tworzę ruch ogólnopolski

Pytany, kiedy podejmie ostateczną decyzję: Słupsk czy polityka ogólnopolska, odpowiada: – Decyzję podejmę w ciągu kilku tygodni. Nadal bowiem kandyduję na prezydenta Słupska. Jeżeli natomiast zdecydowałbym się budować ruch otwarty i progresywny, by pójść w ogólnopolską politykę, nie mógłbym wystartować w wyborach w Słupsku – mówi Biedroń. Podkreśla, że byłoby to nieuczciwe wobec mieszkańców. – Jestem odpowiedzialnym politykiem, więc jeśli umówiłbym się z mieszkańcami miasta na kolejną kadencję, to bym ją dokończył. Gdybym jednak zrezygnował w trakcie kadencji, przyszedłby nominowany przez premiera komisarz z PiS i zrobiłby swoje. Nie mogę oddać Słupska w ręce PiS – deklaruje polityk.

Biedroń podkreśla, że trudno byłoby mu zrezygnować z pracy samorządowej. – Chciałbym oglądać, jak moje miasto się rozwija, ale z drugiej strony widzę, co się dzieje w Polsce, i nie mogę stać bezczynnie – dodaje.

Zdaniem Biedronia, ruch, który ewentualnie będzie tworzył, nie musi się określać jako lewicowy. – Dziś takie etykiety nie do końca mają sens. Dlatego rozmawiajmy o przyszłości całej Polski. O tym, że nasz kraj zasługuje na skok cywilizacyjny, zmianę politycznej mentalności, nowy rozdział w swojej historii, w którym dołączymy do otwartych, nowoczesnych i progresywnych społeczeństw Europy Zachodniej. Dla mnie jednym ze źródeł inspiracji jest zrównoważony skandynawski model społeczny. Duża część społeczeństwa oczekuje takiej zmiany. Trzeba brać sprawy w swoje ręce – apeluje.

Pod jakim hasłem mógłby powstać nowy ruch polityczny? – Jestem przekonany, że słowo „zmiana” jest dziś słowem adekwatnym do tego, co należy zrobić na scenie ogólnopolskiej. Pokolenie, które obecnie nami rządzi, a wraz z nim ich styl uprawiania polityki, musi odejść – podkreśla Biedroń.