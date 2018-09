Spirala przemocy w szkołach. „Wprost”: Jak pomóc dziecku, do kogo się zwrócić?

„Nastolatki z Siedlec znęcały się nad koleżanką” – informowaliśmy w sierpniu. „Palą papierosy, poniżają koleżankę: trzymają za kark, zmuszają do klęczenia, prawdopodobnie przypalają papierosem, tak wynika z filmu. Całość nagrywają i potem rozsyłają znajomym. Dramat. Upadek. Wstyd” – tak o nagraniu z udziałem dziewczyn pisał wówczas dziennikarz portalu spidersweb.pl Dawid Kosiński, który nagłośnił sprawę.

Gang pod wodzą 12-latki terroryzował dzieci

„Bicie, wyzwiska i przypalanie papierosami” – to z kolei tytuł materiału zrealizowanego przez dziennikarzy programu Uwaga! TVN. Jak ustalono, spiralę przemocy wśród nastolatek nakręcała 12-letnia uczennica. „Dziewczyna zorganizowała gang, który napadał na słabsze dzieci i pastwił się nad nimi. Ofiary były poniżane, bite, opluwane i nagrywane. Amelia pociągnęła za sobą aż osiem koleżanek” – opisywali dziennikarze. – Słyszałem, że nawet dorośli się ich boją. Jak byłam młodsza to się z jedną z nich bawiłam. Ona była chyba cztery lata młodsza i też się jej bałam. Była taka jak teraz – komentowała jedna z dziewczyn.

„Wprost” : Epidemia przemocy

W internecie, a później w mediach co i raz pojawiają się nagrania przedstawiające nastolatków znęcających się nad rówieśnikami. O „epidemii przemocy” piszemy w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” . „Walka z przemocą rówieśniczą, zwłaszcza z przemocą psychiczną, zawsze była słabą stroną polskich szkół. Teraz, kiedy przetacza się przez nie chaos związany z reformą edukacji, może być tylko gorzej” – przewiduje Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.

Co robić, gdy dzieci dręczą dzieci?