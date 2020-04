Znany warszawski restaurator: Nie będzie apokalipsy w gastronomii

Pierwsze oznaki zapaści w polskiej branży gastronomicznej Daniel Pawełek widział już w swoich restauracjach na początku lutego. Jeszcze wtedy koronawirus był traktowany w Polsce jako niegroźna choroba, podobna do grypy, którą zresztą od Polski dzielą tysiące kilometrów. Pierwszy przypadek wykryto u nas przecież dopiero 4 marca.

– W lutym już mieliśmy wolne stoliki. Przestali przyjeżdżać do nas goście ze Skandynawii czy Izraela, którzy w weekendy zawsze wypełniali nasze lokale po brzegi – mówi warszawski restaurator.

Z tygodnia na tydzień było coraz gorzej. Aż wreszcie wszystkie polskie restauracje zamknięto. Trzeba było podjąć błyskawiczne decyzje i z dnia na dzień przystosować się do zupełnie nowej rzeczywistości. Pawełek wszystkie swoje lokale szybko przebranżowił. Z Butchery & Wine przy Żurawiej w Warszawie, która słynie z dobrych steków, zrobił sklep mięsny, gdzie można kupić sezonowaną wołowinę i samemu przyrządzić ją w domu. Rozbrat 20, lokal, który pretendował do pierwszej gwiazdki Michelin, przebranżowił na piekarnię, gdzie codziennie można kupić świeże pieczywo. Brasserie Warszawska z siedzibą niedaleko Sejmu serwuje dania na wynos. Przed Wielkanocą oferowała też świąteczny catering.

– Na razie czynne mamy trzy z sześciu restauracji. Przede wszystkim schodzimy z naszych zapasów. Wyprzedajemy to, co mamy na magazynie – tłumaczy. Reszta lokali miałaby też niedługo ruszyć, jako sklepy z winami do kupienia na wynos.

– Musieliśmy też zredukować załogę. Nie mogłem utrzymać wszystkich pracowników przy niedziałających restauracjach. Liczba gości drastycznie spadła – mówi.

Życzyłby sobie, żeby tarcza antykryzysowa przygotowana przez rząd była zaprezentowana w klarowny sposób. – Wychodzi jedna osoba z rządu, mówi, że niestety z powodu wirusa musimy zamknąć wszystkie restauracje, ale na czas walki z epidemią dajemy wam np. 80 proc. pensji, tak jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii. Jasno i klarownie. – tłumaczy Pawełek. A tak musiał zatrudnić prawników, sam wisiał trzy dni na telefonie do ZUS, aby ustalić jaka jest faktyczna pomoc ze strony państwa.

Jego zdaniem najważniejsze są działania miast, które w tym trudnym okresie powinny redukować czynsze lokali. Ważne jest także podejście banków, firm leasingowych, które powinny zapewnić elastyczność w spłacaniu rat.

Czy polska gastronomia cofnie się w rozwoju? Zdaniem Pawełka restauracje nie wrócą nagle do lat 80, bo Polacy są głodni nowych smaków, chcą wychodzić z domu. Mimo wszystko całą branżę czeka teraz wielkie zaciskanie pasa. – Byliśmy w bardzo rozgrzanym okresie gospodarczym. Mieliśmy niskie bezrobocie i rynek pracownika. Teraz to wszystko może się odwrócić. – mówi restaurator.

Nie wie jeszcze, kiedy znów zacznie przyjmować gości. Nie ma żadnych branżowych plotek, informacji z rządu, miasta czy od kolegów po fachu, kiedy wróci normalność. Ale branża przetrwa. Niektóre miejsca będą musiały się przebranżowić w sklepy, piekarnie, winiarnie, ciastkarnie.

Oczywiście damy radę. Restauracje staną się sklepami mięsnymi, piekarniami, winiarniami. Żadnej apokalipsy w polskiej gastronomii nie będzie – mówi Pawełek. Jego zdaniem to klienci w najbliższych tygodniach uszyją nowy model biznesowy dla polskich restauracji.

