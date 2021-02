Nazwa „Polska 2050” została przechwycona. Michał Kobosko: Bardzo dziękujemy za pomoc, ale…

Partia Jeden-PL z siedzibą w Wielkopolsce zmieniła nazwę na Polska 2050. – Kilka miesięcy temu przyszli do nas ludzie, którzy odeszli od Szymona Hołowni, z propozycją, by zarejestrować partię pod tą nazwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by oni nie zrobili tego sami, bo byłoby to wymierzone w Hołownię, albo żeby nazwa nie została zajęta przez osoby sympatyzujące z PiS – powiedział prezes ugrupowania Włodzimierz Zydorczak w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Zaznaczył jednocześnie, że jego działanie nie jest wymierzone „przeciwko Hołowni”, a wręcz przeciwnie – liczy na współpracę.

Michał Kobosko: Złożyliśmy kompletny wniosek o rejestrację partii

Zarejestrowanie partii, której nazwa kojarzy się z ruchem Szymona Hołowni, skomentował w rozmowie z „Wprost” Michał Kobosko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050. – Złożyliśmy kompletny wniosek o rejestrację partii pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni i czekamy na jego rozpatrzenie. Dowiedzieliśmy się, że jest jakaś partia, która zmieniła nazwę (z Jeden-PL na Polska 2050 – red.) i rzekomo ta partia, czy jej założyciele, chcieliby w ten sposób nam pomóc. Bardzo dziękujemy za pomoc, ale poradzimy sobie sami z rejestracją naszej partii – stwierdził.

Nie znamy tych postaci, które przerejestrowały swoją partię na Polskę 2050. Mogę tylko dodać, że jest szereg partii politycznych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, które realnie nie funkcjonują, są porejestrowane na wszelki wypadek. Niestety, takie mamy realia prawne w RP – kontynuował wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050.

Kobosko o Zydorczaku: Dosyć oryginalnie przekazuje ofertę współpracy

Michał Kobosko nie widzi możliwości nawiązania współpracy z Włodzimierzem Zydorczakiem. – My nie znamy Włodzimierza Zydorczaka, nigdy z nim nie współpracowaliśmy. Nie był w żaden sposób uczestnikiem naszego ruchu, więc nie widzimy możliwości współpracy z tym panem, który jak twierdzi, chce nam pomóc, ale dosyć oryginalnie przekazuje ofertę współpracy – komentował.

Michał Kobosko wyraził także przekonanie, że wkrótce partia polityczna, w której nazwie znajduje się imię i nazwisko Szymona Hołowni, zostanie zarejestrowana. – Wiele było takich sytuacji, że ktoś się usiłował podszywać pod inne partie polityczne i partie zmieniały swoje nazwy. My czekamy na rejestrację partii, w której jest imię i nazwisko Szymona Hołowni. Jesteśmy przekonani, że taką rejestrację wkrótce otrzymamy – przekazał w rozmowie z „Wprost”.

