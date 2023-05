Pierwszy taki przypadek od wybuchu wojny. „Ukraińcy są zirytowani postawą Niemiec”

Dziennik „Tagesspiegel” informuje, że Wołodymyr Zełenski już wkrótce odwiedzi Niemcy. Prezydent Ukrainy miałby przylecieć do Berlina 13 maja na zaproszenie Olafa Scholza. Dziennikarze twierdzą, że pierwsze przygotowania do wizyty zostały już poczynione. Powołują się na informacje rzeczniczki berlińskiej policji, która potwierdziła, że do Niemiec przyjedzie ważny polityk i odpowiedziała wymijająco, że nie jest w stanie podać żadnych szczegółów dotyczących planowanych środków bezpieczeństwa.

Plan wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Niemczech

Współpracownicy Olafa Scholza na razie nie komentują medialnych doniesień. Jak podaje „Tagesspiegel”, 14 maja ukraiński przywódca miałby zostać oficjalnie przywitany przez kanclerza Niemiec. W programie wizyty miał się również znaleźć czas na dwustronne rozmowy z niemieckim prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Następnie Wołodymyr Zełenski miałby się udać helikopterem do Akwizgranu, gdzie miałby otrzymać wyjątkowe wyróżnienie. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że w ręce prezydenta Ukrainy miałaby trafić Nagroda Karola Wielkiego. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych niemieckich nagród przyznawanych za działalność polityczną.

Pierwszy taki przypadek od wybuchu wojny w Ukrainie

Komentatorzy zwracają uwagę, że jest to pierwsza podróż zagraniczna ukraińskiego prezydenta, której szczegóły zostały podane z takim wyprzedzeniem. Na łamach Tagesspiegel znalazła się nawet informacja, gdzie dokładnie miałby wylądować samolot Wołodymyra Zełenskiego i w którym hotelu miałby nocować.

Agencja Reutera zwraca uwagę na fakt, że tak ujawnienie harmonogramu wizyty Wołodymyra Zełenskiego może doprowadzić do odwołania wizyty ze względów bezpieczeństwa. Także Ukraińska Prawda donosi, że współpracownicy ukraińskiego przywódcy są zirytowani oraz rozczarowani wyciekiem informacji z Niemiec, że poważnie rozważają przełożenie podróży polityka do Berlina. W kuluarach stwierdzono, że podawanie tak wrażliwych danych jest nieodpowiedzialne.

