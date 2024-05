Władimir Putin jest gotowy zamrozić wojnę w Ukrainie na podstawie wynegocjowanego zawieszenia broni, w którym warunkiem będzie uznanie obecnej linii frontu – przekazały agencji Reutera cztery rosyjskie źródła. Jednocześnie anonimowi informatorzy zaznaczyli, że jeżeli propozycja Kremla nie zostanie uznana przez Ukrainę, działania wojenne będą kontynuowane.

Władimir Putin dąży do zawieszenia broni w Ukrainie? Narastają spekulacje

– Putin może walczyć tak długo jak to konieczne. Ale Putin jest również gotowy na zawieszenie broni, aby zamrozić wojnę – powiedziało jedno ze źródeł, które miało blisko współpracować z Władimirem Putinem i posiada wiedzę na temat rozmów prowadzonych na najwyższym szczeblu rosyjskich władz.

Dmitrij Pieskow odnosząc się do doniesień agencji Reutera, poinformował, że Władimir Putin wielokrotnie dawał do zrozumienia, że „Rosja jest otwarta na dialog” i „nie chce wiecznej wojny”. Rzecznik Kremla w ten sposób próbował zakłamywać rzeczywistość. Nie wspomniał ani słowem o tym, że pełnowymiarowa agresja Rosji na Ukrainę trwa już od ponad dwóch lat, a podlegli Władimirowi Putinowi żołnierze atakują zarówno cele militarne, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Dmitrij Pieskow próbował wykreować fałszywy obraz Moskwy jako strony, która rzekomo szuka drogi do deeskalacji i stabilizacji.

Przełomowe doniesienia z Rosji ws. zawieszenia broni? Ukraina milczy

Do medialnych doniesień dotyczących rzekomych zamiarów Władimira Putina nie odnieśli się dotychczas przedstawiciele Ukrainy. Agencja Reutera zwróciła się z prośbą o komentarz do ministra spraw zagranicznych i szefa resortu obrony zaatakowanego przez Rosję kraju. Dotychczas dziennikarze nie uzyskali żadnego komentarza.

