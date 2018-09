Jan Śpiewak o Barbarze Nowackiej: Jestem zawiedziony i rozczarowany

Zdaniem kandydata komitetu Wygra Warszawa spór o stolicę jest sporem o Polskę. – Te wybory będą miały kluczowe znaczenie dla tego, co się wydarzy w wyborach europejskich i parlamentarnych. Albo wygra opcja „wszystkie ręce na pokład, kto nie z PO, ten z PiS-em”, „chcemy, żeby było jak było”, albo jednak uda się pokazać, że jest alternatywa – przekonuje Śpiewak.

W jego opinii Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy i Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska i Nowoczesna) nie różnią się w wizji Warszawy.

– Obaj uważają, że miarą rozwoju miasta są wieżowce i kolejne centra handlowe. To taka wschodnia wizja rodem z Dubaju, Zatoki Perskiej, a nie Zachodniej Europy – twierdzi rozmówca tygodnika „Wprost”. Według niego gdyby wszedł do II tury wyborów na prezydenta Warszawy to wtedy wygrałby i z Jakim, i z Trzaskowskim.

– Z Trzaskowskim, bo prawica na mnie zagłosuje jako osobę uczciwą i wiarygodną, szanującą poglądy innych. A jeśli będę walczył z Jakim, to zagłosują na mnie liberałowie, bo nie będą chcieli PiS-owskiego zamordyzmu – śmieje się Śpiewak i jednocześnie przyznaje, że jego wejście do II tury wyborów nie jest wysoce prawdopodobne.

W wywiadzie można przeczytać też jaka jest wizja Warszawy obecnego radnego, co uważa za najważniejsze dla mieszkańców miasta i dlaczego zaczął ostatnio podkreślać swoje żydowskie korzenie. Cały wywiad jest do przeczytania w najnowszym tygodniku „Wprost”.

Czytaj także:

Nowacka vs Guział, czyli każdy ma swoją lewicę, ale „lewica w tej rozgrywce się nie liczy”