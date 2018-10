Ryszard Petru proponuje zmiany w 500+. Chce odebrać je bezrobotnym

Ryszard Petru na antenie RMF FM mówił o swoich planach politycznych. Były lider Nowoczesnej zapowiedział, że „nie ma zamiaru łączyć się z Platformą” . Obiecał jednak, że będzie głosował na kandydatów Koalicji Obywatelskiej w zbliżających się wyborach samorządowych. Odda swój głos jedynie na polityków startujących z list Nowoczesnej. Pytany o to, co zrobi, gdy wygra wybory, przedstawił szereg swoich postulatów. Mówił m.in. o programie 500+.

„Program ma wiele niesprawiedliwości”

Według Petru program pomocy socjalnej opracowany przez PiS „trzeba skorygować”. – Program ma wiele niesprawiedliwości – choćby taką, że pierwsze dziecko nie dostaje, a osoby zamożne dostają – powiedział polityk. Postulował odebranie świadczenia osobom zamożnym. Wypowiedział się także na temat osób bezrobotnych. – Ważnym jest też to, żeby nie było sytuacji, w której ludzie z powodu 500+ przestają pracować – szczególnie kobiety, bo za 5, 10 lat będą chciały wrócić na rynek pracy i nikt ich nie będzie chciał – stwierdził były lider Nowoczesnej. – 500 plus musi iść do tych, którzy są aktywni zawodowo, żeby nie promować dezaktywizacji zawodowej – dodał.

Przypomnijmy, we wrześniu w programie „Gość Wiadomości” TVP Info, Petru mówił, że „500+ nie powinno być dla bogatych”. Dopytywany stwierdził, że nie korzysta z tej formy pomocy od roku.

