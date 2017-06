Koniec z mandatami za brak dokumentów? Rusza mID

Program dokumentów w wersji cyfrowej został w maju pilotażowo wdrożony w Łodzi, Koszalinie, Ełku oraz Nowym Wiśniczu. Mieszkańcy tych miejscowości mogą zarejestrować się w systemie poprzez stronę resortu cyfryzacji, dzięki czemu w urzędach tożsamość potwierdzać będzie można bez tradycyjnych dowodów. Aby jednak skorzystać z usługi, należy posiadać profil zaufany (na etapie rejestracji - red.) oraz telefon komórkowy (celem późniejszego potwierdzania tożsamości - red.)

Jeśli pilotaż projektu zostanie zakończony z sukcesem, zostanie on wdrożony w całej Polsce, dzięki czemu kierowcy po zatrzymaniu przez policję nie będą mogli zostać ukarani mandatem za brak dokumentów, jeśli faktycznie nie będą ich posiadać. Co więcej, policjanci jeszcze przed utworzeniem mID, posiadali dostęp do informacji zawartych w naszych dokumentach.

Co ważne, system nie będzie polegał na tym, że dokumenty będą wyświetlane na ekranie telefonów, ale stanowić będzie bazę danych, do których dostęp będą mieli jedynie uprawnieni przedstawiciele urzędów oraz służb.