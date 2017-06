Policjanci odzyskali wyłudzony przez oszustów cenny wachlarz z obrazem Kossaka

5 marca 2017 roku z 81-letnią mieszkanką łódzkiej dzielnicy Polesie skontaktowali się oszuści podający się za funkcjonariuszy CBŚ. Zadziałała zmodyfikowana metoda „na wnuczka”. Sprawcy zadzwonili na numer telefonu stacjonarnego starszej pani twierdząc, że są policjantami, którzy rozpracowują grupę oszustów okradających seniorów. Zapewniali, że zatrzymanie na gorącym uczynku tych bandytów będzie możliwe tylko dzięki współpracy starszej pani z nimi, czyli rzekomymi śledczymi. Po kolejnym telefonie pokrzywdzona zgodnie z instrukcjami przekazała kurierowi kilkadziesiąt tysięcy złotych i dodatkowo zabytkowy wachlarz z dziełem Wojciecha Kossaka, wyceniony na około 60 tysięcy złotych. Krótko po tym zdarzeniu zorientowała się, że została oszukana i nie pomagała policjantom a przestępcom.

Zawiadomienie wpłynęło do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie od 2015 roku działa grupa dochodzeniowo-śledcza pracująca nad dziesiątkami takich spraw. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali w jednym z łódzkich mieszkań kilku podejrzanych. Ostateczne zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę mieszkanki Polesia usłyszało 3 mężczyzn w wieku 23, 28 i 37 lat. Cała trójka została tymczasowo aresztowana. Okazało się, że mają oni na swoim koncie zdecydowanie więcej podobnych przestępstw. Zabytkowy obraz dzięki działaniom policjantów wydała osoba, której przekazano go na przechowanie. Wkrótce, w sprawie obejmującej kilkanaście czynów, do sądu trafi akt oskarżenia.

Na początku czerwca 2017 roku został już wniesiony do sądu akt oskarżenia wobec innych dwóch oszustów działających tą samą metodą. Dzięki materiałowi dowodowemu zebranemu przez policjantów ze specjalnej grupy powołanej w komendzie wojewódzkiej w Łodzi, zarzuty 18 oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta” usłyszało dwóch podejrzanych w wieku 33 i 35 lat. Obaj byli już notowani za konflikty z prawem. Oszukując seniorów, wyłudzali od nich jednorazowo od 3 do ponad 40 tysięcy złotych. Łącznie łupem pary padło ponad 190 tysięcy złotych. Na poczet grożących kar śledczy zabezpieczyli 50 tysięcy złotych oraz mieszkanie należące do jednego z podejrzanych.

Za oszustwo, w przypadku kiedy sprawcy uczynili sobie z tego procederu źródło utrzymania, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.