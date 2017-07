Atakował przechodniów piłą mechaniczną. Policja publikuje zdjęcia poszukiwanego

Szwajcarska policja zdecydowała się na opublikowanie wizerunku mężczyzny, który rankiem, w poniedziałek 24 lipca, w przypływie szaleństwa atakował ludzi na ulicach Starego Miasta w Szafuzie. Uzbrojony w uruchomioną piłę mechaniczną 50-latek zranił 5 osób. Zajmujący się rannymi lekarze informują, że zwłaszcza jedna z nich znajduje się w bardzo ciężkim stanie.

Do ataku szaleńca doszło w Szafuzie na północy kraju. W tym spokojnym miasteczku przy granicy z Niemcami mieszka 36 tys. osób. Mieszkańcy są zszokowani tak brutalnym aktem agresji, a policja wyklucza, by był to zamach terrorystyczny. Śledczy z pomocą psów tropiących przeczesują teraz okoliczne rejony w poszukiwaniu 50-latka. Twierdzą, że nie mógł uciec daleko i wykluczają możliwość przekroczenia przez niego północnej granicy.

Poszukiwany to mężczyzna w średnim wieku, łysiejący, o niechlujnym wyglądzie. Ma 190 cm wzrostu. Policja ostrzega, że jest bardzo niebezpieczny. Ścigającym udało się już zabezpieczyć samochód uciekiniera.