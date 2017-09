Para biła muzułmankę w Warszawie. W jej obronie stanął młody żyd

Do opisywanego zdarzenia doszło w czwartek 7 września rano na warszawskim Nowolipiu. Po odprowadzeniu trójki dzieci do przedszkola, mieszkająca w stolicy muzułmanka została zaczepiona słownie przez 32-letniego mężczyznę. Jak pisze osoba prowadząca na Facebooku profil wspierający imigrantów „Dzieci z Dworca Brześć”, mężczyzna krzyczał do kobiety: „Pier... muzułmanka! Do gazu! Spier... stąd!” Kiedy obrażana kobieta zaczęła rejestrować zachowanie mężczyzny telefonem, ten rzucił się na nią. Miał przewrócić ją w błoto i kopać po całym ciele, także po twarzy. Do kopania przyłączyła się towarzysząca mu kobieta.

Przemoc przerwała interwencja przypadkowego świadka. Pytany po zdarzeniu o powody swojej reakcji, odwołał się do własnych doświadczeń. – Jestem ortodoksyjnym Żydem i sam wiele razy miałem styczność z nieprzyjemnymi sytuacjami. Mężczyzna [napastnik - red.] zagroził, że zadzwoni na policję. Powiedziałem: „bardzo dobrze” – opowiadał. Powiedział także napastnikowi, że będzie świadczył przeciwko niemu na policji.

W internecie szybko pojawiły się głosy, że cała sytuacja została zmyślona. Opisywaną w mediach społecznościowych sytuację potwierdziła jednak polska policja. – Dzielnicowy zatrzymał napastnika, który wczoraj rano użył wobec kobiety słów nieprzyzwoitych, w tym również na tle religijnym oraz uderzył ją – mówiła oficer prasowa Marta Sulowska. Po pewnym czasie warszawska policja wydała w tej sprawie osobny komunikat.

Komunikat policji

Po godzinie 9.00 policjanci z wolskiej komendy otrzymali zgłoszenie o tym, że na jednej z ulic mężczyzna używał wobec kobiety słów nieprzyzwoitych, w tym na tle religijnym. Po chwili uderzył ją. Widzący zdarzenie świadek zareagował i stanął w obronie kobiety. Agresywny mężczyzna, będący z dwiema kobietami, oddalił się.

Powiadomieni o całym zajściu policjanci natychmiast podjęli czynności mające na celu ustalenie tożsamości napastnika i wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Dzielnicowy, dzięki dobremu rozpoznaniu rejonu służbowego, od razu rozpoznał ze zdjęcia mężczyznę. Udał się do jego miejsca zamieszkania. 32-letni Kamil B. został zatrzymany i doprowadzony do wolskiej komendy.

Zgromadzony materiał dowodowy trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w celu oceny merytorycznej oraz podjęcia decyzji co do kwalifikacji czynu. Aktualnie wyjaśniany jest udział pozostałych osób w zdarzeniu.