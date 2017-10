Katastrofa lotnicza koło Abidżanu. Samolot runął do morza tuż po starcie

W sobotę przed południem samolot linii Valan Air startował z lotniska w Abidżanie – stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej. Proces podrywania An-26 do lotu odbywał się w trudnych warunkach atmosferycznych, pracę pilotów utrudniała burza i silny deszcz. Nadal nie wiadomo, dlaczego maszyna po starcie wylądowała w morzu. Lokalne media podały natomiast informację o ofiarach. Według portalu dakar-echo, .com w katastrofie śmierć poniosły 3 osoby. Wiadomo też, że na pokładzie przewożono ładunek należący do francuskiej armii. Wrak samolotu wypłynął na brzeg w okolicy Port-Bouët.