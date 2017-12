18-latek przyznał się do molestowania ponad 50 dzieci

18-letni Joseph Hayden Boston, w sobotę 2 grudnia został przywieziony na komisariat przez własną matkę. – Kobieta wcześniej usłyszała od niego, że molestował seksualnie dwóch chłopców w wieku 4 i 8 lat – powiedział rzecznik policji w Riverside Ryan Railsback. Boston podczas przesłuchania przyznał się do ataków na motele w różnych miastach. Wyjawił śledczym, że wykorzystał ponad 50 dzieci. Incydenty miały zdarzać się w różnych miastach, w tym w Riverside.

„CBS Los Angeles” podaje więcej szczegółów w tej sprawie i opisuje konkretną sytuację z 18-latkiem w roli głównej. Miał on przebywać w jednym z moteli na terenie Riverside i zapoznać się z dwoma chłopcami w wieku 4 i 8 lat, którzy zatrzymali się tam z rodzicami. Dzieciom prawdopodobnie pozwolono wejść do pokoju nastolatka i wtedy miało dojść do molestowania.

Joseph Hayden Boston został aresztowany i usłyszał zarzuty związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich.