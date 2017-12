Tom Swoon aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 12 lat więzienia

„W sprawie sprawcy wypadku w Kliniskach Sąd Rejonowy w Goleniowie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania” – możemy przeczytać na oficjalnym koncie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Chodzi o wypadek z wtorku 5 grudnia, kiedy to około godziny 5 nad ranem na odcinku trasy S3 z Goleniowa do Szczecina zderzyły się dwa pojazdy, z których jeden prowadzony był przez Doriana T. Popularnego dj-a, grającego w Polsce pod pseudonimem Dorian, a na świecie jak Tom Swoon.

– Kierując pojazdem marki Volkswagen umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym. Nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i doprowadził do najechania na tył pojazdu poprzedzającego – przekazała Onetowi prok. Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – W wyniku tego śmierć poniósł pasażer drugiego pojazdu. Podejrzany znajdował się w stanie nietrzeźwości wynoszącym blisko dwa promile alkoholu we krwi – dodawała.

Ze względu na jazdę pod wpływem alkoholu, 24-letniemu Dorianowi T. grozi od dwóch do 12 lat więzienia bez możliwości warunkowego zawieszenia kary oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Aresztowany jest najwyżej notowanym Polakiem w historii rankingu DJ MAG Top 100. Remiksował utwory takich sław muzyki house jak David Guetta, Avicii, Steve Aoki, NERVO, Benny BenassiArmin van Buuren czy Alex Gaudino. Współpracował też z grupą Linkin Park.