Kogo stresuje dawanie prezentów – ciekawe statystyki dotyczące Świąt

Kto najbardziej lubi świąteczne prezenty? Czy kupowanie podarunków związanych z czyjąś profesją to dobry pomysł? O czym najczęściej myślimy, gdy szukamy prezentu? Na te oraz inne ciekawe kwestie udało się znaleźć – nierzadko bardzo zaskakujące – odpowiedzi dzięki różnym badaniom i analizom. Z punktu widzenia specjalistów od gromadzenia i analizy danych, święta to dobry okres, gdyż można ustalić kilka ciekawych nawyków i prawidłowości.

Kto lubi luksus?

Powszechny jest stereotyp, że to kobiety bardziej cieszą się z okazji do sprawienia sobie prezentu, jaką niewątpliwie są święta. Badania rynkowe pokazują jednak coś zgoła innego – bardziej niż kobiety to mężczyzn cieszy to, że w świąteczny czas „można podarować sobie trochę luksusu”. Dotyczy to również świątecznych bonusów dorzucanych przez różne firmy czy korporacje do wypłaty: Podczas gdy do uznawania takich dodatków jako wyznacznika tego, że święta są „naprawdę wyjątkowe” przyznało się tylko 10,5% ankietowanych kobiet, to wśród mężczyzn wielbicieli „wypłaty z dokładką” było już 17,7%. Co ciekawe, większość ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że dawanie prezentów to wartościowy zwyczaj, który wzmacnia ich relacje z bliskimi – tak stwierdziło 58,79% przepytywanych odnośnie tej kwestii osób.

Obdarowywanie cieszy najbardziej

Zawsze miło jest otrzymać podarunek, zwłaszcza gdy odpowiada on naszym potrzebom. Ciekawy jest jednak fakt, że to nie my, obdarowywani, cieszymy się najbardziej, lecz osoba, która kupiła dany prezent. Wskazują na to badania przeprowadzone przez kanadyjską psycholog Larę Aknin, która zbadała dotyczące wręczania prezentów wypowiedzi aż 234 917 osób z całego świata. Według jej analizy, przeznaczenie pieniędzy na podarunek dla kogoś cieszy o wiele bardziej, niż wydanie ich na „uszczęśliwienie samych siebie”. Co istotne, zjawisko to jest obecne w każdym kręgu kulturowym (źródło: zwierciadlo.pl). Przy wybieraniu prezentu, warto pamiętać o pewnej ważnej zależności, na którą zwracają uwagę psychologowie – zbyt drogi podarek może nie tylko wprawić obdarowywanego w zakłopotanie, ale wręcz go unieszczęśliwić. Wynika to z mechanizmu psychologicznego, który nakazuje nam odwdzięczyć się prezentem o podobnej wartości do tego, który otrzymaliśmy.

Budżet przede wszystkim

O czym myślimy, wybierając prezent? Jak się okazuje, wbrew pozorom nie o preferencjach obdarowywanej osoby, lecz... o naszym budżecie. Ponad 25% ankietowanych podawało bowiem swoje osobiste zasoby finansowe jako główne kryterium doboru prezentów. Próby zmieszczenia się w określonej kwocie mogą być stresujące. Niektórzy przejmują się tak bardzo, że nawet całkowicie rezygnują z polowania na prezenty. Dotyczy to szczególnie mężczyzn, z których 11% przyznaje się do zaniechania zakupów z powodu zbyt dużego stresu związanego z tym odpowiedzialnym zadaniem. Być może życie ułatwiłaby im informacja dotycząca prezentowych preferencji, która znacznie zawęziłaby im pole poszukiwań. Otóż najmniejszym wzięciem cieszą się prezenty związane z pracą: Tylko 0,06% ankietowanych stwierdziło, że lubi podarunki związane z ich profesją. Na przeciwległym biegunie znajdują się prezenty dotyczące hobby oraz zainteresowań – na takie prezenty liczy aż 53,77% ankietowanych!

Dobierając prezent, warto mieć na uwadze badania rynkowe oraz psychologiczne i kierować się nimi, dokonując wyboru. Najbezpieczniej jest unikać prezentów związanych z pracą i skupić się na hobby. Lepiej także omijać podarunki wyjątkowo drogie, gdyż mogą one wywołać efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego. A wręczając prezent, warto czerpać z tego aktu pełną radość, gdyż – jak potwierdzają psychologowie – to właśnie on przynosi nam najwięcej szczęścia!