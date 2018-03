Wizjoner ujawnił zaskakujące fakty na temat księżnej Diany. Te informacje trzymano w tajemnicy

O niecodziennej wizji Johna Edwarda, która miała miejsce w programie „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Australia” pisze „Daily Mail”. Podczas „widzenia”, Edward podzielił się rzekomymi szczegółami, dotyczącymi relacji księżnej Diany i byłego lokaja królewskiego Paula Burrell’a. – Miałeś przyjaciółkę, która zginęła w wypadku samochodowym – zaczął John. – Czy były dwa wypadki samochodowe? – zapytał. To wyraźnie zainteresowało Burrell’a, ponieważ do tej pory głośno było tylko o tragedii z 1997 r., ale o innym zdarzeniu nie było mowy.

Edward: Był drugi wypadek. Nie możesz o tym nie wiedzieć

Według „Daily Mail”, Burrell był wstrząśnięty ogromną wiedzą medium. – Skąd mogłeś wiedzieć o drugim wypadku? – pytał. Edward odpowiedział na to: „Ponieważ nawiązałem kontakt z duchem”. – Mam wrażenie, że doszło do dwóch wypadków samochodowych. Jeden był zapowiedzią przyszłej tragedii – kontynuował Edward. Burrell próbował zaprzeczać, ale wizjoner nie dawał za wygraną. – Tak! Nie możesz o tym nie wiedzieć – przekonywał. W końcu Burrell potwierdził, że księżna Diana rzeczywiście miała drobny wypadek, kiedy jechała sama późno w nocy. Wydawało się jednak, że te informacje udało się utrzymać w tajemnicy.

Na tym jednak nie koniec, bowiem wizja mężczyzny była bardzo obszerna. Edward opisał szczegóły ze służby lokaja i przywołał przykry incydent z 2002 r., kiedy Burrell został oskarżony o kradzież. Edward opisał nawet ze szczegółami, co znajdowało się w sypialni księżnej Diany. Paul wysłuchał tej relacji z ogromnym wzruszeniem.

John Edward przedstawia się jako medium, ale jego domniemane zdolności nigdy nie zostały zweryfikowane. Po napisaniu swojej pierwszej książki na ten temat w 1998 roku, Edward stał się znaną i kontrowersyjną postacią w Stanach Zjednoczonych.

Księżna Diana

Diana, księżna Walii stała się osobą publiczną w 1980 roku, będąc wymienianą jako potencjalna kandydatka na żonę dla Karola, następcy tronu Wielkiej Brytanii. Ich ślub, mający miejsce 29 lipca 1981 w Katedrze Św. Pawła w Londynie, stał się międzynarodowym wydarzeniem społecznym, określanym jako „bajkowy ślub” lub „ślub stulecia”.

W pierwszej połowie lat 90. prasa ujawniła kulisy małżeństwa księstwa Walii, publikując materiały kompromitujące zarówno Karola, jak i Dianę. W 1992 książę i księżna Walii ogłosili separację, jeden z powodów dla ogłoszenia przez Elżbietę II roku jako annus horribilis. Rozwód orzeczono w 1996 roku. Zainteresowanie mediów towarzyszyło księżnej zarówno w trakcie małżeństwa, jak i po rozwodzie, doprowadzając pośrednio do wypadku samochodowego w 1997 roku, w którym na miejscu zginęli kierowca Henri Paul i towarzysz księżnej, Dodi Al-Fayed, a ona sama zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku.