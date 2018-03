Tragiczna historia bliźniaków jednojajowych. Wątrobę przeszczepiono tylko jednemu

Tę samą wadę wątroby zdiagnozowano u obu braci przed rokiem. W obu przypadkach lekarze ocenili, że jedyną szansą będzie dla chłopców przeszczep wątroby. Devin Coats doczekał się zabiegu w styczniu tego roku i za dwa miesiące ukończy liceum. Dla Nicka wątroba nadeszła zbyt późno. Matka chłopców rodzinną tragedią postanowiła podzielić się za pośrednictwem Facebooka.

„Nick, który jest teraz w Niebie, zostawił za sobą swojego brata. Devin odczuwa głęboką stratę. Obudzi się dziś rano i poczuje pustkę. Zacznie szukać Nicka i zaboli go, gdy uświadomi sobie brak brata” – pisała Margi Coats. Winą za zaistniałą sytuację kobieta obarcza brak dostatecznej liczby dawców organów w Stanach Zjednoczonych.

Dramat rodziny zaczął się od zgłaszania przez Devina palącego bólu w nogach. Matka przyznaje, że początkowo tłumaczyła to sobie dorastaniem chłopca. Kiedy dolegliwość nie przechodziła, wykonano testy krwi, które zaalarmowały lekarzy. Okazało się, że Devin cierpiał na zaawansowaną marskość wątroby. Podobną diagnozę wystawiono wkrótce jego bratu Nickowi. Jedynym wyjściem był w obu przypadkach przeszczep.

W oczekiwaniu na nową wątrobę, u Nicka wykształciły się jednak komórki rakowe. Przez to nie mógł on otrzymać organu. „Gdyby miał przeszczep w chwili, gdy został zdiagnozowany, nie byłoby tego problemu. Nicholas nie miałby problemu z rakiem” – przekonywała matka na Facebooku. Stacja ABC News potwierdza, że kolejki do organów w Stanach Zjednoczonych są ogromne, a każdego dnia umiera średnio 20 osób, które nie doczekały się dawcy.

