11 osób rannych w wypadku autokaru pod Świebodzicami. To rosyjscy turyści

W sobotę 31 marca autokar przewożący turystów zderzył się z samochodem osobowym i wpadł do rowu. 11 osób zostało rannych, a dwie z nich trafiły do szpitala. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 34 w okolicy Świebodzic na Dolnym Śląsku. Świadkowie przepytani przez lokalne media twierdzą, że wypadek spowodował kierowca osobowego opla. Obrażenia pasażerów autobusu wynikają z faktu, że spadł on z wysokiego nasypu.

Jak informuje Łukasz Grzelak, dowodzący na miejscu akcją strażaków, jedna z rannych osób została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W komunikatach służb podkreśla się, że bilans poszkodowanych może ulec zmianie. Jak ustalono, autokarem podróżowali rosyjscy turyści wracający z Pragi. Na miejsce zdarzenia przyjechał już tłumacz. Gmina zaoferowała obywatelom Rosji zakwaterowanie w pobliskim hotelu do czasu podstawienia autobusu zastępczego przez przewoźnika.

Droga nr 34 jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia potrwają do czasu wyciągnięcia autobusu z rowu.