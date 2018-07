Paweł Kukiz nie kryje emocji. Pokazał zdjęcia ze ślubu córki

„I co ja mam napisać? Tylko jedno – niech Wam Bóg błogosławi, kochane Dzieci! Bądźcie zawsze tak szczęśliwe, jak ja w dzień Waszego ślubu!” – napisał na Facebooku Paweł Kukiz. Polityk podkreślił też, że w końcu zyskał syna. Zapowiedział jednak przy tym, że nie pokaże zdjęcia zięcia. Poseł i muzyk pochwalił się za to fotografiami z najważniejszymi kobietami swojego życia – żoną Małgorzatą oraz córkami: Julią, Polą i Hanną.

27-Julia, najstarsza córka Pawła Kukiza, stanęła na ślubnym kobiercu w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie. Przygotowania do uroczystości relacjonowała w mediach społecznościowych Pola Kukiz, która zamieściła m.in. zdjęcia i nagrania z wieczoru panieńskiego oraz z salonu sukien ślubnych.

Paweł Kukiz ma z żoną Małgorzatą trzy córki: 18-letnią Hannę, 24-letnią Polę i 27-letnią Julię. Rodzina towarzyszyła politykowi w trakcie kampanii wyborczej w 2015 roku. Najważniejsze kobiety w życiu Kukiza wspierały go w wyścigu o prezydenturę.

– Rola ojca staje się bardziej istotna, kiedy dziewczyny dojrzewają i pojawiają się koło nich chłopcy. Kiedy mogę, to mam z córkami kontakt. Czasem ogranicza się do telefonu albo Facebooka, ale zawsze jest. Więzi rodzinne u mnie w domu są bardzo mocne. Czasem tak sobie myślę, że Pan Bóg wie, co robi. Bo chociaż każdy facet marzy, żeby mieć syna, to ja dostałem córki. Bóg dobrze zrobił. Bo gdybym miał przy moim trybie życia syna, który posiadłby podobne cechy charakterologiczne do moich, to mogłoby się to bardzo źle skończyć i dla niego, i dla mnie – mówił o swojej rodzinie Paweł Kukiz w wywiadzie dla „Wprost”.