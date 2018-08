Niecodzienne odkrycie na plaży. Morze wyrzuciło ponad 10-metrowego płetwala błękitnego

Martwy płetwal błękitny został znaleziony na plaży w Kamakura, mieście położonym 70 km na południe od Tokio. Według BBC ssak wyrzucony przez morze to prawdopodobnie samiec, który miał około roku. Mierzył ponad 10 metrów. Te informacje potwierdził ekspert z Narodowego Muzeum Przyrody i Nauki. W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia pokazujące płetwala błękitnego na japońskiej plaży. Okazuje się, że jest to pierwszy udokumentowany przypadek pojawienia się tego ssaka u wybrzeży Japonii.

Największy na Ziemi

Płetwal błękitny to największe znane zwierzę w historii Ziemi. Długość ciała tego ssaka dochodzi do 33 metrów, a masa ciała nawet do 190 ton. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody, czyli organizacja WWF alarmuje, że te ssaki cały czas są zagrożone wyginięciem m.in. w wyniku zmian klimatycznych i działalności człowieka. Z powodu swoich rozmiarów płetwal błękitny był głównym celem wielorybników. Do połowy XX wieku łącznie zabito około 300 tys. tych wielorybów. W 1966 r. objęto je ścisłą ochroną. W tym czasie gatunek był już niemal całkowicie wytępiony.