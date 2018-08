Anestezjolog zabił żonę i nastoletnią córkę przy pomocy piłki do jogi

W jaki sposób doktor Khaw Kim-sun był w stanie, przy pomocy piłki do jogi, dokonać podwójnego zabójstwa? Śledczy z Hong Kongu odkryli, że do przeprowadzenia swojego zbrodniczego planu mężczyzna wykorzystał jeszcze tlenek węgla. To właśnie tym trującym gazem napompowana została nieszczelna piłka, którą lekarz podrzucił do żółtego Mini Coopera żony. Po zablokowaniu drzwi i odcięciu drogi ucieczki, mógł tylko czekać, aż kobieta zaczadzi się wewnątrz samochodu.

Autor tej niezwykle perfidnej zbrodni nie przewidział jednak, że razem z jego małżonką zginie jego 16-letnia córka. W trakcie śledztwa ustalono, że mężczyzna zdołał powstrzymać młodszą córkę przed wejściem do samochodu-pułapki. Nakazał jej pozostanie w domu i odrabianie lekcji.

Zbrodnię Khaw Kim-suna, mimo szczegółowo opracowanego planu, trudno nazwać przestępstwem doskonałym. Świadkowie widzieli, jak pompował piłkę tlenkiem węgla. Córka przyznała, że zakazał jej wsiadać do samochodu. Sprzeczne są także jego zeznania. Kolegom powiedział, że zamierza zabić króliki. Policji mówił, iż chciał pozbyć się szczurów w swoim domu. Z łatwością ustalono także motyw zabójcy. Mężczyzna miał romans, a żona nie chciała udzielić mu rozwodu. Doktor Khaw nie przyznaje się do winy.