Polscy youtuberzy umyślnie zalali hotelową łazienkę. „Mogło ci odbić od pieniędzy”

„Zalaliśmy całą łazienkę wodą!” – ogłasza triumfalnie już w tytule Dominik Łupicki, posiadacz blisko 500 tys. subskrypcji na Youtubie. Ten konkretny film od 23 sierpnia doczekał się ponad 900 tys. odsłon, a po nagłośnieniu sprawy przez media prawie na pewno przekroczy milion. Na 14-minutowym nagraniu widzimy jak dwójka nastolatków z Polski najpierw ręcznikami i taśmą klejącą zakleja drzwi łazienki i kratkę kanalizacyjną, a następnie przy pomocy słuchawki prysznicowej zalewa wodą pomieszczenie.

Zachwyceni swoim pomysłem youtuberzy nie potrafią podać żadnej przyczyny dla swoich działań. Robią to, bo przyszło im to do głowy, albo zobaczyli to u zagranicznych twórców. Jedyną wartością płynącą z tego nagrania jest ostrzeżenie: „nie róbcie tego w domu”. Ani razu nie pada jednak przestroga, by nie robić tego w hotelu. Pod koniec autorzy nagrania cieszą się, że „nie wyrządzili strat”. Komentujący pod filmem internauci szybko wyprowadzają ich z tego błędnego przekonania.

Pleśń i wilgoć

„Nie pomyśleliście o tym że fugi i kafelki wcale nie są szczelne, zwłaszcza te na ścianach, a takie odpływy często są przygotowane na kilka litrów (...) Wy może nie mieliście strat, ale właściciele hotelu przez waszą durną zabawę mogą mieć ogromne, wystarczy że woda podrywa kafelki, albo co gorsza wsiąknie w mury, spowoduje pleśń lub wilgoć, sanepid czy inne służby się o tym dowiedzą i właściciele będą z własnej kieszeni musieli pokrywać ogromne koszty remontu... Jak można być tak bezmyślnym...” – pisze Andżelika.

„Humor na poziomie gimbazy”

Choć film otrzymał 72 tys. polubień, w komentarzach można znaleźć niemal wyłącznie negatywne komentarze. „Nie wiem co trzeba mieć we łbie, żeby coś takiego odwalić”. „Humor na poziomie gimbazy”. „Jakim cudem takie debile mają pół miliona subów”. „Nie róbcie tego w domu? Cymbale a w hotelu można?” – pytają internauci.

„Polaków nie przyjmujemy”

„Ehh... co się nie zrobi dla wyświetleń... Tylko szkoda, że mogłeś doprowadzić do uszkodzeń tej łazienki, a potem jak tchórz się wymeldowaliście nic nie mówiąc. I się tworzą legendy o Polakach, że cebulaki, że psują i awanturują się na wakacjach i plakietki »Polaków nie przyjmujemy«. Naucz się szanować cudzą własność. Wiem, że mogło Ci odbić od pieniędzy z Youtuba, ale szacunek to ważna cecha, będziesz miał łatwiej w życiu potem” – napisał użytkownik o nicku Reżyser Życia.

Wykop interweniuje

Dane Dominika Łupickiego oraz link do filmu został już przesłany na skrzynkę mailową właściciela greckiego hotelu, w którym nagrywano opisywany powyżej film. Miejsce pobytu Polaka ustalili użytkownicy portalu Wykop.pl, którzy zainteresowali się sprawą po obejrzeniu nagrania na Youtube.

