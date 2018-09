„Mistrz kierownicy” ucieka. Przejęty złodziej zapomniał o koledze

Dyżurny Komisariatu Policji w Bogatyni został powiadomiony przez jednego z mieszkańców o włamaniu do pojazdu zaparkowanego na jednej z ulic na terenie miasta. Na miejsce zdarzenia zostali skierowani policjanci z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Bogatyni. Funkcjonariusze w wyniku podjętych czynności na jednej z bocznych uliczek zauważyli pojazd podobny do tego, którym poruszali się sprawcy. Samochód nie miał tablic rejestracyjnych, a wewnątrz znajdowały się skradzione skrzynki z narzędziami.

Dalsze działania policjantów pionu kryminalnego skutkowały zatrzymaniem dwóch mieszkańców powiatu zgorzeleckiego podejrzewanych o to włamanie. Jeden z nich miał przy sobie kluczyk od pojazdu w którym znajdowały się skradzione przedmioty. Po sprawdzeniu zatrzymanych w policyjnych systemach, okazało się, że ten który kierował samochodem ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w ilości 150 dni.

Mężczyźni zostali już przesłuchani i usłyszeli zarzuty do których się przyznali. Za włamanie i kradzież grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, a za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu – do 5 lat pozbawienia wolności.

