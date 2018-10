„Tak traktowane są nasze bagaże!”. Film z lotniska obejrzały miliony

Zamieszczone poniżej nagranie trafiło do internetu w czwartek 27 września (w środę 26 września według naszego czasu). Od tamtego momentu obejrzało je już 6,2 mln internautów. Na filmie widzimy przeładowywanie bagaży z lotu CX5617 z Xiamen do Hongkongu. A może raczej należałoby powiedzieć: „przerzucanie” bagaży. Trudno wyjaśnić, dlaczego pracownicy obsługi lotniska robią to właśnie w taki, a nie inny sposób. Wydaje się wręcz, że zależy im na wyrządzeniu jak największych szkód, a do przeładowywanych bagaży odnoszą się wręcz ze wstrętem i nieskrywaną pogardą.

Rzecznik firmy zajmującej się transportem bagażu na lotnisku w Hongkongu zapewnił, że sprawą już się zajęto. Przeprosił też pasażerów danej linii lotniczej za całe zamieszanie. To jedno nagranie wywołało spore poruszenie w Chinach. Sześć milionów wyświetleń na Facebooku zrobiło wrażenie nawet tam. Z autorką filmu rozmawiali nawet dziennikarze „South China Morning Post”. Kobieta przyznała, że nie chciała zaszkodzić mężczyznom widocznym na nagraniu. Chciała tylko pokazać, jak postępuje się z bagażami, w tym także z paczkami zawierającymi kruche przedmioty.

Czytaj także:

Pracownik lotniska okradał bagaże. Pasażer go nagrał i opublikował wideo