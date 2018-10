Kobieta bez rąk i stóp zdobyła Kilimandżaro. Do sieci trafiły zdjęcia z wyprawy

Corinne Hutton z Renfrewshire w Szkocji straciła wszystkie kończyny po tym, jak zachorowała na ostre zapalenie płuc i posocznicę. Ostatni wyczyn, którego dokonała kobieta pokazuje, że nawet mimo niepełnosprawności można dokonywać wielkich rzeczy. 5 października Corinne zdobyła najwyższy szczyt Afryki - Kilimandżaro. Jak podaje BBC, kobiecie towarzyszyło 10 osób z organizacji charytatywnej „Finding Your Feet”. W niedzielę rano cała grupa bezpiecznie zakończyła zejście ze szczytu.

– Od pierwszego dnia miałem pęcherze na nogach, a każdego ranka musiałam zakładać protezę i iść dalej – powiedziała Corinne Hutton. – Nie mogłam złapać tchu, nawet wtedy, kiedy nie wspinaliśmy się. Miałam niepokojący kaszel, ale stawiałam kroki jeden za drugim. Wiedziałam, że nic nie powstrzyma mnie przed dostaniem się na szczyt – przyznała.

Kobieta podkreśliła, że po tym, jak przeszła poczwórną amputację nigdy nie chciała być uważana za niepełnosprawną. – Myślę, że udowodniłam to w ten weekend. Mam nadzieję, że zachęciłam innych ludzi do wspinania się po własnych górach, czymkolwiek by one nie były – dodała.

Organizacja charytatywna „Finding Your Feet” w oświadczeniu na Facebooku wskazała, że Corinne Hutton stałą się prawdopodobnie pierwszą kobietą po poczwórnej amputacji, która wspięła się na Kilimandżaro. BBC informuje, że Corinne wcześniej zdobyła już najwyższy szczyt Szkocji – Ben Nevis.

