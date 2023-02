To bestsellery Lidla. Kupisz je teraz bez wychodzenia z domu

Jakie sprzęty królują wśród bestsellerów Lidla i co warto kupić? Na stronie internetowej sklepu – POD TYM LINKIEM – znajdziemy listę, która została przygotowana specjalnie dla klientów.

Sami sprawdzamy też rozpiskę kuchennych sprzętów, które kupiło najwięcej osób w historii sklepu. Stanowią one bestsellery, bez których niektórzy nie wyobrażają sobie już życia. Zobacz, co miłego czeka na ciebie w sklepach sieci Lidl i na czym możesz teraz zaoszczędzić.

Bestsellery Lidla. Oto, co kupują najchętniej klienci

W ostatnim czasie bardzo modne zrobiły się frytkownice beztłuszczowe. Lidl, podążając za nowymi trendami, ma dla swoich klientów świetny sprzęt tego typu marki Silvercrest – KLIKNIJCIE TU, ABY GO ZOBACZYĆ. Kupimy go w naprawdę niskiej cenie, a dostawą do domu nie musimy się martwić – jest ona gratis. Sprzęt poleca 100 proc. klientów. W komentarzach na stronie internetowej Lidla chwalą opcję korzystania z WiFi w jego obsłudze i aplikację, która mu towarzyszy.

„Przygotowywanie posiłków jest prawie bezproblemowe, większość pracy jest wykonywana za pomocą wstępnie ustawionych programów. Naprawdę wszystko można przygotować bez tłuszczu, wynik jest zaskakujący, doskonały. Stosunek ceny do wydajności jest przekonujący" – czytamy.

Nadchodzi lato i każdy próbuje teraz szczególnie zadbać o swoją sylwetkę. Jeżeli myślałeś o tym, żeby wprowadzić do swojej diety zdrowe, pyszne soki, warto zainwestować w wyciskarkę, która zaoszczędzi ci sporo pieniędzy. SPRAWDŹ TUTAJ PROPOZYCJĘ LIDLA. Teraz dodatkowo jest ona przeceniona aż o 15 proc. Sprzęt, który proponuje swoim klientom Lidl gwarantuje też, że można wyciskać sok z twardych warzyw, jak kapusta, marchew czy buraki. Dodatkowo też można w nim przygotowywać orzeźwiające sorbety.

Kolejnym flagowym sprzętem Lidla jest wielofunkcyjny robot kuchenny z WiFi Monsieur Cuisine Connect. Dostawa – za darmo, cena – bardzo niska, jak za popularny „lidlomix”. Co możemy robić w tym robocie? Dosłownie wszystko. Podsmażać, ugniatać czy gotować na parze. Zresztą, przeczytajcie, co piszą sami klienci.

„Godne uwagi i znaczenie pomaga mi w kuchni. Gotuję na nim 2 razy w tygodniu. Nie mam tyle odpadków co kiedyś jeśli chodzi o produkty. Nie muszę brudzić tylu naczyń i stać i pilnować. Pozwala mi zaoszczędzić masę czasu i zrobić rzeczy, których wcześniej bym nawet nie zaczął robić. Zacząłem piec, a nigdy tego nie robiłem i mnie do tego nie ciągnęło. Teraz mi się to spodobało. Fajnie, że aplikacja jest darmowa i nie trzeba płacić abonamentu. Przepisy cały czas dochodzą nowe. Lista zakupów bardzo przydatna – świetna sprawa” – czytamy na stronie Lidla.

Każdy, kto dba o zdrowie, wybiera pieczywo, które dostarczy nam najwięcej składników odżywczych i będzie pozbawione cukru. Czasami ciężko o to zadbać, szczególnie, gdy nie mamy informacji o tym, z czego zrobiony został chleb, który kupujemy w sklepie. Modne ostatnio stało się kupowanie automatu do pieczenia chleba. I teraz taki sprzęt kupić możemy też w Lidlu. Za niecałe 350 złotych otrzymujecie sprzęt, który ma 16 programów i 3 możliwe do wyboru poziomy przyrumienienia. Upieczecie w nim każdy chleb – biały, mieszany, razowy, słodki czy biszkopty. Zrobicie w nim ciasto na pizzę, ale też dżem! Chcesz zjeść ciepłe pieczywo? Nie ma problemu. Dostajesz funkcję podtrzymywania ciepła. Sprawdź sprzęt na stronie internetowej Lidla!