Cofał na autostradzie, potem wpadł w szał. Kłótnia skończyła się ugryzieniem

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia około 10:00 na wysokości węzła Krapkowice. Policjanci ustalili, że 30-letni obywatel Rumuni, kierując osobową hondą po tym jak gwałtownie zmieniał pasy ruchu, nagle zatrzymał się na lewym pasie w kierunku Katowic. Następnie zaczął cofać. Podczas tego manewru doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącą kią.

Zderzenie z kią na autostradzie. Sprawca wykroczenia pogryzł kierowcę

30-latek zaczął uciekać pieszo. Nie pozwolili na to kierowca kii oraz inni kierowcy, którzy widzieli całą sytuację. Próbowali udaremnić ucieczkę. Wtedy mężczyzna stał się agresywny. Wywiązała się szarpanina podczas której obywatel Rumuni ugryzł 49-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.

Na miejscu interweniowali policjanci z Krapkowic. Ustalili, że agresywny mężczyzna jest trzeźwy. Jednak mieli uzasadnione podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających. Mundurowi odholowali pojazd sprawcy. Natomiast on sam trafił na komendę, gdzie poddano go testom na zawartość środków odurzających w organizmie. Wynik był negatywny.

30-latek swoje irracjonalne zachowanie tłumaczył „przemęczeniem, złym samopoczuciem z uwagi na panujący upał oraz szokiem jakiego doznał po zdarzeniu”. Policja informuje, że w wyniku tego emocjonalnego zderzenia nikt nie odniósł obrażeń ciała. Dlatego mężczyzna został ukarany mandatami w wysokości 2000 złotych za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz naruszenie porządku publicznego.

