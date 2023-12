Pierce Brosnan trafi do więzienia? Miał dwukrotnie wejść na zakazany obszar

Jak wynika z sądowych dokumentów, do których dotarło CNN, irlandzki aktor Pierce Brosnan został we wtorek wezwany przed sąd okręgowy w stanie Wyoming, na terenie, którego znajduje się amerykański Park Narodowy Yellowstone, słynny m.in. z gejzerów, gorących źródeł, czy wulkanów błotnych.

Pierce Brosnan stanie przed sądem. Miał dwukrotnie wejść na zakazany obszar

70-letni aktor miał rzekomo dwukrotnie zejść ze szlaku podczas wycieczki w parku i spacerować po objętych ochroną obszarach termalnych, w celu przyjrzenia się z bliska kolorowym termalnym Tarasom Mamutowym. Do zdarzenia miało dojść 1 listopada. Biuro prokuratora stanu Wyoming poinformowało agencję AP, że Brosnan był w parku z osobistą wizytą, a nie w celach filmowych.

Termin rozprawy wyznaczono na 23 stycznia. Brosnan ma się stawić przed sędzią okręgową Stephanie Hambrick w Centrum Sprawiedliwości Yellowstone w Mammoth. Nie jest pewne, czy Brosnanowi zostaną ostatecznie postawione zarzuty. Jak podaje CNN, w dokumentach sądowych złamanie prawa przez Brosnana zostały uznane za drobne wykroczenie.

Jak informuje „The Telegraph”, jeśli Brosnan jednak otrzymałby zarzuty, to według prawa federalnego grozi mu do sześciu miesięcy więzienia i maksymalną grzywną w wysokości 5000 dolarów i wieloletnie zakazy wstępu do parku. W ostatnich latach za podobne złamanie prawa sędziowie orzekali kilkudniowe kary więzienia, wysokie grzywny kilkuletnie zakazy wejścia do parku.

W Yellowstone zginęło już ponad 20 osób

Jak ostrzega Park Narodowy Yellowstone wrząca, wysoce kwasowa woda termalna jest niezwykle niebezpieczna. Niektóre źródła w Yellowstone mogą osiągać temperaturę 92°C, a wydobywająca się z gejzerów para może mieć nawet 135°C. Gorące źródła są często otoczone przez cienkie, łamliwe skorupy.

„Zawsze chodź po promenadach i wyznaczonych szlakach. Trzymaj dzieci blisko siebie i nie pozwól im biegać” – wskazuje park. Takie działania mają zabezpieczyć zarówno przyrodę, jak i samych turystów. Jak podaje „The Telegraph”, znanych jest ponad dwadzieścia przypadków śmierci po wejściu lub wpadnięciu do gorących źródeł Yellowstone.

