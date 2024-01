„Diety cud”, trenerzy, drogie kosmetyki, a zapominamy o najważniejszym. „Jesteśmy jak zombie”

Marta Byczkowska-Nowak: Chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że zajawka na zdrowy styl życia od kilku lat staje się narodowym hobby – interesujemy się od odżywianiem, suplementacją, liczymy przespacerowane korki. W tym wszystkim zdajemy się jednak zapominać o czymś bardzo ważnym z puntu widzenia zdrowia. Chodzi o sen.

Daria Łukowska: Jesteśmy niewyspani i to przekłada się w sposób oczywisty i bezpośredni na jakość naszego życia. Nie mówię tu tylko o bezsenności, bo ta dotyczy tylko około 10 proc. populacji, ale o zaburzeniach jakości snu, które wpływają na nasz wygląd, samopoczucie i zdrowie, zarówno na co dzień, jak i w perspektywie długoterminowej. Rzeczywiście, robimy wiele, by dobrze się czuć – kupujemy karnety na siłownię, inwestujemy w trenerów personalnych, drogie kosmetyki, zabiegi kosmetyczne, ekologiczną żywność, suplementy…

… i chodzimy po świecie jak zombie – z zaburzonym rytmem dobowym, bez energii, marząc o weekendzie.

Otóż to. Wielu ludzi wciąż nie łączy tematu snu z tematem zdrowia. Gdybym miała zrobić piramidę zdrowego stylu życia, sen byłby podstawą, a przecież to najprostsze, ogólnodostępne, darmowe narzędzie do tego, by czuć się dobrze, by dobrze wyglądać i długo, zdrowo żyć. Bez tej podstawy nie ruszymy z niczym, po prostu: Nie zobaczymy efektów diety, ćwiczeń czy zabiegów pielęgnacyjnych. Nie mówiąc już o tym, jak bardzo niedobór snu wpływa na przeróżne problemy zdrowotne.