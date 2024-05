Co Polacy wrzucają na grilla? Królują dwa rarytasy. Sondaż dla „Wprost”

Jak Polska długa i szeroka, od morza do Tatr, nad polanami, nad rzekami i jeziorami, nad podwórkami, nad parkami, a czasem i nad balkonami bloków, unoszą się słupy grillowych dymów, niosąc ze sobą znajomy aromat majówki. Ciesząc tych, co grillują, i złoszcząc tych, którzy akurat nie mogą. A czym tak wszyscy się zajadają? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Jakie danie z grilla lubi Pani/Pan najbardziej?

Karkówka – to ona króluje na polskich grillach i w sondażu agencji SW Research dla „Wprost” zajęła pierwsze miejsce. Taką odpowiedź wybrało 31 proc. badanych. Na drugim miejscu, z niewiele niższym wynikiem, znalazła się kiełbasa (29 proc. wskazań).

Kolejne wybierane przez Polaków potrawy z grilla to: kaszanka (10 proc.), drób i warzywa (po 9 proc. głosów) i sery (4 proc.).

2 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „Inne”, a 6 proc. zadeklarowało, że nie je potraw z grilla.

Warto zauważyć, że karkóweczka i kiełbaska rządzą na polskim grillu, niezależnie od płci, wykształcenia, zasobności portfela czy miejsca zamieszkania, zmieniając się miejscami w poszczególnych grupach badanych osób.

Kobiety częściej wybierają warzywa

Jeśli weźmiemy pod uwagę płeć badanych osób, to można zauważyć pewne różnice w preferencjach grillowych.

Wśród kobiet na pierwszym miejscu znalazła się kiełbasa (27 proc. wskazań), na drugim karkówka (26 proc.), a na trzecim warzywa (12 proc.). Kaszankę i drób wskazało 11 proc. kobiet, a sery 5 proc. Inne potrawy wybiera 1 proc. pań, a 7 proc. nie je potraw z grilla.

Z kolei u panów mocną pierwszą pozycję zajmuje karkówka (36 proc. wskazań), a nieco mniej głosów zebrała kiełbasa (30 proc.). Kolejna jest kaszanka (10 proc.), po 6 proc. głosów badani płci męskiej oddali na drób i warzywa, a 4 proc. na sery. 2 proc. wskazało odpowiedź "Inne", a 5 proc. nie jada nic z grilla.

Młodzi murem za kiełbasą

Ciekawie prezentują się wyniki, jeśli spojrzymy na wiek badanych.