Dlaczego orki atakują statki? Naukowcy wyjaśniają

Od 2020 roku zarejestrowano ponad 600 kolizji statków z orkami. Przeanalizować to postanowił międzynarodowy zespół ekspertów, w którego skład weszli biologowie i urzędnicy powołani przez rządu Hiszpanii i Portugalii. Temat ten ważny jest dla tych krajów głównie przez ataki w wąskiej, ruchliwej Cieśninie Gibraltarskiej pomiędzy Morzem Śródziemnym a Północnym Atlantykiem.

Powołani eksperci przeanalizowali łącznie 673 interakcje orek ze statkami, do których doszło w ciągu ostatnich pięciu lat u wybrzeży Hiszpanii, Maroka i Portugalii. Choć w żadnym z nich nikt nie odniósł obrażeń, to kilka mniejszych łodzi zatonęło.

Oto, dlaczego orki atakują statki

Zespół doszedł do wniosku, że zachowanie orek wynika… ze zbiorowej zabawy. – Nic w zachowaniu zwierząt nie wskazuje na agresywność – powiedział Alex Zerbini, członek grupy roboczej odpowiedzialnej za raport i przewodniczący komitetu naukowego Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej, w rozmowie z The Washington Post.

– Bawiąc się sterem, nie rozumieją, że mogą go uszkodzić i że ma to konsekwencje dla ludzi. To bardziej zabawa niż świadomość – wytłumaczył Alex Zerbini.

Zdaniem Alexa Zerbiniego i reszty grupy roboczej, liczne uszkodzenia statków i tysiące przerażonych pasażerów, to po prostu efekt działania grupy znudzonych nastolatków. Większość interakcji wywoływana była przez małe grupy młodych orek.

W zachowaniu orek chodzi o zabawę

Eksperci przeanalizowali również to, jak orki zachowują się przy statkach. Zbliżają się one do nich powoli, po czym uderzają w nie głowami.

Kluczowe jest jednak to, dlaczego w ostatnich latach interakcje się nasiliły. Choć zespołowi nie udało się w pełni odpowiedzieć na to pytanie, może być to związane ze wzrostem populacji tuńczyka na Półwyspie Iberyjskim. Dzięki temu nie muszą one już walczyć o pożywienie i mają więcej czasu na zabawę.

Nie wiadomo także, dlaczego celem zabaw orek stały się statki. – Być może ktoś wpadł na ster i dobrze się nim bawił – stwierdził Alex Zerbini. – Następnie to zachowanie rozprzestrzeniło się na innych członków grupy, aż stało się tak powszechne, jak dzisiaj – dodał.

Niemniej należy pamiętać, że orki to urodzeni zabójcy. Wpływają na to m.in. ich długie, mocne zęby, skuteczny kamuflaż, czy osiągana przez nie wysoka prędkość. Choć dla nich to tylko zabawa, mogą wyrządzić wiele szkód.

