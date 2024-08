18-letni praktykant okradał pizzerię na małe sumy. Grozi mu do 8 lat więzienia

Policjanci z Kościerzyny od kilku dni pracowali nad sprawą oszustwa, do którego doszło na terenie jednej z pizzerii w Kościerzynie. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że od połowy lipca do początku sierpnia z lokalu gastronomicznego ukradziono pieniądze w kwocie ponad 7,6 tys. zł. Policjanci na podstawie analizy zawiadomienia oraz zapisów z kamer monitoringu ustalili, że za tym przestępstwem najprawdopodobniej stoi 18-letni praktykant.

Praktykant okradał pizzerię, w której pracował?

Z informacji zebranych w tej sprawie przez policjantów wynikało, że praktykant oszukiwał podczas obsługi klientów, którzy płacili gotówką. 18-letni złodziej nabijał zakup na kasę fiskalną, by po odejściu klienta, który nie zabrał paragonu, dokonywać anulowania transakcji i wypłacenia sobie pieniądze z kasy. Tak zdobyte środki chował po prostu do kieszeni.

Policjanci po zebraniu materiału dowodowego w tej sprawie, w środę 7 sierpnia zatrzymali 18-latka. Trafił do policyjnego aresztu. Młody mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W czwartek 8 sierpnia prokurator wobec 18-latka zastosował dozór policyjny. Policjanci cały czas pracują nad sprawą, analizują zapisy z kamer i sprawdzają, czy zatrzymany ma na swoim koncie więcej oszustw na szkodę pracodawcy.

