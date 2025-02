Jesteś „singlem” czy „solistą”? „Społeczeństwo nie docenia korzyści płynących z życia solo”

Krystyna Romanowska: W książce „Solo” pisze pan o amerykańskich badaniach, które pokazują, że przeciętny człowiek ma w perspektywie spędzenie większości życia bez partnera, a nie w związku. Czyli co? Jesteśmy skazani na samotność?

Peter McGraw: Czym innym jest samotność z konieczności, bo nie ma się nikogo bliskiego a czym innym bycie samym z wyboru. Czyli bycie solistą – nie singlem.

A to kluczowa różnica.

O tak. Singiel to po prostu ktoś, kto nie jest w związku. Może czekać na odpowiednią osobę, szukać partnera lub czuć się samotnie bez romantycznego partnera. Dlatego, że ewidentnie nie umie być sam albo z powodu norm narzucanych przez społeczeństwo, które punktuje i popiera bycie w związku.

Singielstwo jest tymczasowością.

Solista to taki singiel z wyboru, ale w wersji udoskonalonej. To ktoś, kto świadomie wybiera bycie w pojedynkę i traktuje je jako pełnowartościowy styl życia, a nie jako etap przejściowy. Soliści, których opisuję w książce, budują życie na własnych warunkach, realizują pasje, rozwijają się i nie czują presji, by dopasować się do tradycyjnych norm społecznych związanych z małżeństwem czy rodziną.

I – co podkreślam – bycie solistą nie oznacza izolacji – można mieć bogate życie towarzyskie, głębokie relacje i satysfakcjonujące życie, ale bez romantycznego partnera jako centralnego punktu odniesienia do swojego życia.