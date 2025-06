Tragedia w Brazylii poruszyła Polonię. Zginęła młoda para

Polonia w Brazylii liczy od półtora do nawet pięciu milionów osób. Jej przedstawiciele zareagowali głębokim poruszeniem na wieść o katastrofie balonu, w której zginęło osiem osób – w tym Juliane i Fábio.

Region Praia Grande co roku przyciąga tłumy turystów, dla których lot wspomnianym rodzajem aerostatku to niezwykle ekscytujące przeżycie. Tym razem jednak przygoda, która miała zapisać się w pamięci pary, skończyła się dramatem. Co wiemy o Fábio i Juliane?

Tragedia w Brazylii. Wśród ofiar były osoby o polskich korzeniach?

Redakcja wp.pl ustaliła, że młoda kobieta była z wykształcenia inżynierką rolnictwa. Działała w Folclórico Polonês „Auresovia” – Polskim Zespole Folklorystycznym „Auresovia”. Grupa ta (licząca ok. 70 osób) od blisko stu lat kultywuje polskie tradycje, folklor czy tańce ludowe na ziemiach Ameryki Południowej. Reprezentuję „nadwiślańską krainę” na międzynarodowych festiwalach. Jak pisze serwis, powołując się na relacje bliskich młodej kobiety, Juliane była dumna ze swojego pochodzenia, dziedzictwa i „często mówiła o Polsce”.

Jeśli chodzi o młodego mężczyznę, był on bankierem. Wiadomo, że płynęła w nim krew słowiańska (pochodzi z rodziny środkowoeuropejskiej, prawdopodobnie o polsko-żydowskich korzeniach).

Nim wspólnie wybrali się do Praia Grande, by wziąć udział w locie balonem, dokumentowali swoje przygotowania (publikując fotografie w mediach społecznościowych). Nie opublikowali jednak tych, które prezentowały zapierającą dech w piersiach panoramę okolicy.

Katastrofa balonu w São Paulo. „Wszyscy jesteśmy zszokowani”

O wypadku, do którego doszło 21 czerwca, rozpisywały się media na całym świecie. Co stało się z osobami, które odniosły obrażenia? 13 turystów przetransportowano do pobliskich szpitali. Jak informowała stacja CNN Brasil, ich życia nie są zagrożone.

Gubernator stanu Jorginho Mello przyznał na X, że władze „są zszokowane” po wypadku.

