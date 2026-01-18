Uratowali jelenia pod Jelenią Górą. Apelują, by zgłaszać każdą podobną sytuację

Niskie temperatury potrafią doprowadzić do sytuacji, z którymi nie mieliśmy do czynienia od dłuższego czasu, a niekiedy nawet w ogóle. W trudnym położeniu znalazł się m.in. młody jeleń, który być może nigdy wcześniej nie miał okazji wejść na zamarznięty staw czy jezioro.

Jeleń na lodzie. Pomogli strażacy z Jeleniej Góry

Mieszkańcy okolic Jeleniej Góry zgłosili służbom, że zwierzę stoi pokrywie lodowej zbiornika w Sosnówce i nie jest w stanie samodzielnie wrócić do brzegu. Na pomoc pospieszyli mu strażacy OSP KSRG Podgórzyn oraz grupy wodno-nurkowej Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze.

Wspólnymi siłami wydostali duże zwierzę na ląd i oddali je pod opiekę weterynarza. Specjalista ustali teraz, w jakim stanie zdrowia jest jeleń i czy może od razu wrócić do naturalnego środowiska. W związku z tym zdarzeniem służby zaapelowały do mieszkańców, by zgłaszali każdą podobną sytuację. Zwierzęta potrafią wyjść na cienki lód, by później w strachu spędzić wiele godzin na kruszących się krach, lub wpaść do bardzo zimnej wody.

