Czy koty tęsknią, kiedy jedziemy na urlop? Naukowcy mają odpowiedź

Niektórzy właściciele kotów mają ogromne wyrzuty sumienia, kiedy jadą na urlop i żegnają swojego pupila. Czy jest to jednak uzasadnione? Czy koty potrafią w ogóle tęsknić?

Kot jest nieswój po naszym powrocie z urlopu? Proste wytłumaczenie

Są osoby, które twierdzą, że po powrocie z dłuższych wyjazdów ich kot sprawia wrażenie obrażonego, albo jakby nie poznawał swojego gospodarza. Specjaliści wyjaśniają jednak, że zwierzę może nas unikać z prostego powodu – chodzi o zapachy. Wracając z odległych stron przynosimy do domu obcą woń i chwilę potrwa, zanim wszystko wróci do normy.

Badania nad kotami pokazują, że na pewno dobrze nas pamiętają, dzięki świetnej pamięci długotrwałej. Odnosi się to zwłaszcza do osób, z którymi stworzyły pozytywną relację. Behawiorysta Daniel Warren-Cummings dodaje do tego, że liczą się zwłaszcza zapach, ton głosu i gesty właściciela, a niekoniecznie jego wygląd.

Ludzie zapamiętują innych po twarzach czy całościowym obrazie. Koty posługują się szeroką gamą bodźców i kreują sobie coś, co można nazwać „sensorycznym odciskiem”. Nawet po kilku tygodniach nieobecności zwierzę bez problemu powinno nas rozpoznać.

Ową dobrą relację czy silną więź z kotem budujemy poprzez zaspokajanie ich potrzeb, okazywanie uczuć i zapewnianie bezpieczeństwa.

Co może stresować kota podczas naszego urlopu?

Koty są oczywiście indywidualistami i mogą różnie reagować na rozłąkę. Niektóre od razu wesoło przywitają wracającego właściciela, inne będą potrzebować chwili, by przyzwyczaić się do przyniesionego zapachu morza czy gór, lotniska lub kremu do opalania.

Specjaliści podkreślają, że większy niepokój u kota wywołuje zmiana rutyny niż nieobecność opiekuna. Jeśli zapewnimy podopiecznemu odpowiednią opiekę, kogoś kto nakarmi go i pobawi się z nim chwilę, to zadbamy o jego poczucie bezpieczeństwa i oszczędzimy mu ewentualnych stresów. Niezłym pomysłem jest też zostawienie kotu koszulki lub koca, przesiąkniętych naszym zapachem.

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