Najwyższy szczyt Europy urósł. Nowe dane pomiarowe zaskoczyły geodetów

Mont Blanc (czyli, po przetłumaczeniu, „Biała Góra”) to bezapelacyjnie jeden z najbardziej imponujących szczytów Europy. Nie ma sobie równych, gdy chodzi o wysokość, która do niedawna wynosiła ok. 4 806 m n.p.m., a obecnie – blisko 4 807,5 m.

Gdy mówi się o najwyższym szczycie Alp, warto wspomnieć o kilku ciekawostkach – niewielu wie m.in., że w masywie leży lodowiec Mer de Glace („Morze Lodu”). Niestety przez ocieplenie klimatu z roku na rok robi się on coraz mniejszy. Zaś pod Mont Blanc znajduje się tunel o długości blisko 12 km, który łączy francuską i włoską miejscowość. Co ciekawe, na dużej wysokości – ok. 3850 m n.p.m. jest kolejka linowa, z poziomu której podziwiać można spektakularne widoki na masyw i okoliczne lodowce.

Wielu uważa, że MB to „łatwy czterotysięcznik”. Wspinaczka wiąże się jednak ze szczelinami lodowcowymi, ryzykiem lawin, spadającymi skałami i chorobą wysokościową. Dobra kondycja i właściwy sprzęt to podstawa, gdy wchodzi się na Mont Blanc.

Najwyższy szczyt w Europie Zachodniej rośnie? Geolodzy zmierzyli Mont Blanc

Jak zostało wcześniej wspominane, czterotysięcznik zwiększył swój rozmiar – jest o ok. 2 m wyższy niż trzy lata temu. Geodeci wskazują, że Mont Blanc wysokością „zbliża się do wartości historycznej”, która odnotowana została pod koniec XIX w. – podał portal Euronews.

Czy informacja ta powinna dawać do myślenia w kontekście globalnego ocieplenia? Wszak to zjawisko potwierdzone naukowo i mogłyby mieć wpływ m.in. na wzrost Mont Blanc. Eksperci studzą jednak emocje – to „jednorazowy pomiar”, który nie powinien być interpretowany w kontekście zmian klimatu. Na wysokość góry wpływ mają m.in. opady czy wiatr, który sprawia, że ilość śniegu na szczycie zmniejsza się lub zwiększa.

– Dziś szczyt jest wręcz wyrzeźbiony przez siłę wiatrów i opady, choć w tym roku mieliśmy szczególnie suchy sezon – wskazał Mathieu Dragon, ekspert z depertamentu Haute-Savoie (Górna Sabaudia).

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