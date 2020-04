Prąd, gaz, ropa. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w czasach epidemii

4102 zakażonych i 94 zgony – to bilans epidemii COVID-19 w Polsce na dzień 5 kwietnia. W poniedziałek, 30 marca, czyli dokładnie tydzień temu, zarażonych i zmarłych było jeszcze o połowę mniej. Odpowiednio 2055 i 31 osób. To właśnie wtedy, trzy i pół tygodnia po tym, jak u pierwszego Polaka zdiagnozowano koronawirusa, minister klimatu powołał specjalny zespół zarządzania kryzysowego. Ktoś spyta: co ma klimat do wirusa. Nie chodzi tutaj o to, że w tym tygodniu ma być w Polsce słońce i 20 stopni i że według niektórych epidemiologów dzięki takim wyższym temperaturom zakażeń będzie mniej.

Zespół pod kierownictwem ministra Michała Kurtyki ma dbać o bezpieczeństwo energetyczne państwa w czasach epidemii. Zadania podzielono na kilka obszarów: prąd, paliwa, gospodarka odpadami, ciepło czy cyberbezpieczeństwo. Zespół zwołuje spotkania dwa razy na dobę. Może spotykać się również w dni wolne od pracy. Ostatnio pracował w sobotę. Kilka minut po zakończeniu takiego weekendowego posiedzenia połączyliśmy się z Michałem Kurtyką przez Skype’a: „Nie ma ryzyka w ciągłości działań sektora energetycznego czy paliwowego” .

Skoro więc zagrożeń nie ma, to dlaczego zespół w ogóle powstał? Żeby dmuchać na zimne? A może rzeczywiście ryzyko odcięcia nas od dostaw gazu, ropy czy prądu stało się w dobie epidemii realne?

Bez Chin nie ma słońca, ani wiatru

Dokładnie 12 dni temu na biurko przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa trafił list od polskiego ministra klimatu. Tę samą korespondencję dostała też estońska komisarz ds. energetyki Kadri Simson oraz przedstawiciele chorwackiej prezydencji w Unii.

Minister ostrzega w nim Brukselę: „Możemy mieć opóźnienia jeśli chodzi o kluczowe inwestycje dotyczące transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii” . Unia Europejska chce, żeby do 2050 roku Europa stała się neutralna dla klimatu. To oznacza drastyczną redukcję gazów cieplarnianych, rezygnację z węgla i przestawienie się na odnawialne źródła energii. Ale dzisiaj takie zielone inwestycje stanęły. Opóźnienia w realizacji zgłaszają już Stany Zjednoczone, Indie czy kraje Bliskiego Wschodu.

Wszystko dlatego, że większość krytycznych komponentów przeznaczonych do budowy małych czy dużych siłowni napędzanych przez słońce czy wiatr, pochodzi z krajów azjatyckich, a przede wszystkim z Chin. Nic dziwnego, skoro to globalny lider w inwestycjach w odnawialne źródła energii. Jednego roku Chińczycy potrafią postawić farmy wiatrowe o mocy ponad 21 GW. To ponad cztery razy więcej niż daje nasz Bełchatów, największa elektrownia opalana węglem brunatnym w Europie. W globalnych zestawieniach kluczowych producentów komponentów do instalacji OZE firmy europejskie często w ogóle nie były brane pod uwagę. A jeśli już, to ich udział w światowej produkcji wynosił zaledwie parę procent, czyli daleko, daleko w tyle za takimi państwami, jak USA, Kanada, Tajwan i przede wszystkim Chiny.

Lewiatan: „Odbieramy sygnały od deweloperów, że m.in. dostawcy komponentów do ich farm fotowoltaicznych, z powodu rozprzestrzeniania się epidemii, powołują się na zawarte w umowach klauzule siły wyższej i nie gwarantują dostarczenia zamówionego towaru na czas. Problem potęguje dodatkowo fakt, że większość obecnie instalowanych części jest produkowana i dostarczana z Chin” .

Zamknięte chińskie fabryki, zamknięte granice, przerwane łańcuchy dostaw spowodują wielomiesięczne opóźnienia w oddaniu do użytku kolejnych instalacji fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych. – Wcześniej byliśmy przekonani, że nasz świat przestał mieć granice, że jesteśmy jedną wielką globalną wioską, a nagle ta fizyczność naszego świata się odrodziła – mówi Kurtyka.

Tłumaczy, że napisał do unijnych włodarzy po to, żeby zainteresować ich problemem i zacząć dyskusję na temat produkcji krytycznych komponentów do budowy zielonych źródeł energii. W tej chwili praktycznie cała Europa jest uzależniona od pracy chińskich fabryk. A skoro dla Unii odnawialne źródła energii są tak ważne, to dlaczego składników do ich produkcji nie wytwarzamy właśnie na terenie UE? Kurtyka: „Kryzys z 2009 roku zakwestionował globalizację rynków finansowych, kryzys koronawirusowy zakwestionował globalizację działań produkcyjnych” .

COVID-19 w elektrowni

Obok zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Klimatu działa jeszcze jeden zespół o podobnej nazwie. Zajmuje się bezpieczeństwem energetycznym państwa.

– Znajdują się w nim wszystkie rządowe agencje odpowiedzialne za ten temat. Jesteśmy w stałym kontakcie z prezesami największych spółek energetycznych, monitorujemy sytuację. – mówi Kurtyka.

Chodzi przede wszystkim o przepracowanie najgorszych scenariuszy. Bo jak się zachować w sytuacji, kiedy jeden z pracowników pionu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w dużej elektrowni zostaje zarażony koronawirusem? Grozi to tym, że cały zespół idzie na kwarantannę, a elektrownia zostaje bezbronna – Chcemy rozpraszać takie zespoły. Stworzyć mechanizmy organizacji pracy, żeby zabezpieczyć się na wypadek koronawirusa. To przedsiębiorstwa podają swoje pomysły, ministerstwo koordynuje, wspiera i rozprzestrzenia te najlepsze praktyki wśród innych firm – tłumaczy Kurtyka.

A scenariusz pod tytułem - koronawirus w elektrowni - nie jest wcale taki nierealny.

W zeszłym tygodniu COVID-19 wykryto u trzech pracowników elektrowni jądrowej w amerykańskim miasteczku Limerick niedaleko Filadelfii. Wtedy zaczęły się protesty wśród lokalnych mieszkańców, których członkowie rodzin albo tam pracują, albo od czasu do czasu są dorywczo zatrudniani do wymiany paliwa w elektrowni, narażając się na zakażenie. Koncern energetyczny Exelon, właściciel elektrowni, poinformował, że pracownicy z COVID-19 zostali odesłani już do domów. Miejsca, w których przebywali były zdezynfekowane. Sytuacja jest monitorowana.

Z powodu koronawirusa plany rozbudowy elektrowni atomowej w Sizewell na wschodnim wybrzeżu Anglii przełożył natomiast francuski gigant energetyczny EDF. Inwestycja jest warta 16 mld funtów (ok. 83 mld zł). Podobne problemy mają Japończycy z Hitachi, którzy zaangażowali się w budowę elektrowni jądrowej w północnej Walii. Na razie przesunęli plany o pół roku.

Wirus bez przerw

Zespół Kurtyki przygotowuje się zresztą na gorsze scenariusze niż koronawirus w elektrowni. Jeżeli przez zamknięte granice i przerwane łańcuchy dostaw epidemia potrafiła sparaliżować inwestycje w wiatraki i panele fotowoltaiczne, to, co z dostawami prądu, ropy czy gazu?

Zużywamy rocznie ok. 19 mld metrów sześciennych gazu. Z tego niecałe 15 mld m3 importujemy, a ok. 4 mld m3 wydobywamy w kraju. Patrząc na to, co płynie do nas z zagranicy, to w 2019 roku 60 proc. gazu ziemnego trafiło do Polski z kierunku wschodniego. Niecałe 17 proc. z południa i zachodu. Ponad 23 proc. pochodziło z dostaw LNG.

Minister klimatu uspokaja, że żadne przerwy w dostawach nam nie grożą. W tym miejscu należy na pewno docenić wysiłki, żeby źródła i kierunki dostaw zdywersyfikować. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale jeszcze w 2016 prawie 90 proc. gazu trafiało do nas zza wschodniej granicy. W ciągu trzech lat udało się ten wynik zbić o prawie jedną trzecią. W 2019 zaimportowaliśmy ponad 3,4 mld m3 gazu LNG do terminala w Świnoujściu. To o ponad 26 proc. więcej niż rok wcześniej. Tak prezentują się szacunkowe dane PGNiG.

Podobny gigantyczny skok udało się wykonać w strukturze dostaw ropy do krajowych rafinerii. Jeszcze w 2014 roku ponad 90 proc. ropy trafiającej do Polski pochodziło z Rosji. W zeszłym roku udział kierunku wschodniego zmalał do 66 proc. Drugim największym źródłem została za to Arabia Saudyjska (ok. 14 proc.), potem Polska (3,5 proc.), USA (2,6) czy Wielka Brytania (2,4).

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen uspokaja: „Logistyka dostaw jest obecnie zabezpieczona w każdym obszarze funkcjonowania koncernu” .

Paliwowy gigant przygotował procedury zabezpieczające funkcjonowanie terminali paliw na poszczególnych stopniach zagrożenia epidemiologicznego. Przetestowane zostały najgorsze scenariusze. - Wspólnie w przewoźnikami kolejowymi oraz drogowymi opracowane zostały plany działań, które możemy zaimplementować, aby skutecznie zarządzać procesami realizacji dostaw. – mówi Daniel Obajtek.

Specjalne procedury wprowadzono również na stacjach Orlenu. - Wszystkie obiekty pod marką ORLEN są regularnie sprzątane i dezynfekowane. Przy kasach i na wejściu do większości stacji dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Na wszystkich stacjach zostały zamontowane bariery z pleksi zabezpieczające pracowników i klientów. Tankowanie paliwa przez klientów odbywa się w jednorazowych rękawiczkach, co nadzoruje pracownik stacji. Jeśli klient nie użyje jednorazowych rękawiczek, pistolet dystrybutora jest dezynfekowany przez pracownika – tłumaczy Joanna Zakrzewska, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej PKN Orlen.

„Nie ma ryzyka w ciągłości działania sektora energetycznego czy paliwowego” – mówi Kurtyka.

Minister tłumaczy, że Polska jest częścią wielu międzynarodowych mechanizmów. Choćby na mocy przepisów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, której Polska jest członkiem, mamy zapasów ropy na 90 dni.

Tauron zapewnia, że dzięki zgromadzonym zapasom węgla i oleju opałowego, jego elektrownie mogą działać bez przerwy nawet przez sto dni.

PGE informuje, że dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego ma możliwość zwiększenia produkcji prądu w elektrowni Bełchatów i elektrowni Opole.

Mirosław Kowalik, prezes Enei: „Wprowadziliśmy specjalne procedury i instrukcje, które zapewniają bezpieczeństwo pracowników i ciągłą pracę w każdym ważnym obszarze zadaniowym. W razie konieczności jesteśmy przygotowani na pracę w tzw. trybie skoszarowania, aby zapewnić ciągłość działania Grupy Enea, wytwarzania i dostaw energii elektrycznej” .

Kryzys dużych, czyli małych

Dzisiaj żaden blackout nam nie grozi. Trudno zresztą teraz prognozować sytuację jaka miała miejsce na przykład w czerwcu zeszłego roku, kiedy to w Polsce padł rekord mocy. W środę 12 czerwca o 13:15 zapotrzebowanie na moc elektryczną po raz pierwszy w historii przekroczyło u nas 24 GW. Powodem były okropne upały i pożerające prąd klimatyzatory, które dwa tygodnie później pozwoliły pobić nam kolejny rekord. Od sześciu naszych sąsiadów sprowadziliśmy do kraju 2,7 GW mocy elektrycznej.

W dobie epidemii koronawirusa sytuacja jest wręcz odwrotna. Zapotrzebowanie na energię spada. We Włoszech, kraju, który najdotkliwiej na świecie odczuł skutki koronawirusa, popyt na prąd spadł o 26 proc. W Polsce też spada. Na razie w jednocyfrowym tempie. Wszystko przez to, że większość polskich firm albo zupełnie zamknęły działalność, albo z racji tego, że ludzie siedzą w domach, bardzo ją ograniczyło. Rykoszetem obrywa się branży górniczej, u której niektóre koncerny energetyczne nie złożyły na kwiecień zamówień nawet na symboliczną jedną tonę węgla.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała pod koniec marca, że w porównaniu do początku tego samego miesiąca ruch na drogach krajowych w dni powszednie zmalał o jedną czwartą. W niedziele spadł o ponad połowę. I tak koronawirus zjada nawet ceny paliw. Malejące zapotrzebowanie obniża stawki na stacjach. Według analityków w tydzień wielkanocny za litr benzyny możemy zapłacić już poniżej 4 zł, czyli nawet 17 proc. mniej niż przed rokiem.

PGNiG chociaż sprzedaje coraz więcej gazu, to boryka się z jego spadającymi cenami. Dobrą informacją jest wygrana polskiego koncernu z rosyjskim Gazpromem. Według wyroku Sądu Arbitrażowego w Sztokholmie z zeszłego tygodnia Rosjanie mają zwrócić Polsce 1,5 mld dolarów za przepłacony gaz. Odszkodowanie to około dwa razy tyle, ile ma nas wynieść koszt budowy Baltic Pipe, strategicznego gazociągu o przepustowości 10 mld m3 łączącego Polskę z Danią i Norwegią.

Giganci się obronią. Pozostaje pytanie, jak poradzą sobie ci mali. Księgarze, teatry, kina, restauracje, fryzjerzy, wydawnictwa, kosmetyczki, hotelarze, dentyści, biura podróży, kasjerzy, przewoźnicy, najemcy powierzchni w galeriach handlowych. Nie sposób na jednym, a nawet kilku wydechach wymienić wszystkich, którym widmo bankructwa zajrzało już w oczy. Mówi się, że kryzys sprzed dekady był kryzysem tych dużych. Ten kryzys jest kryzysem tych najmniejszych. Dla nich bezpieczeństwo energetyczne to minimum przetrwania.