Fotowoltaika nadal na topie. Praktyczny poradnik

Tylko w 2020 roku Tauron przyłączył do sieci energetycznej 97,7 tys. instalacji fotowoltaicznych. Szansą dla prosumentów będą w niedalekiej przyszłości przydomowe magazyny energii. Choć o fotowoltaice mówi się coraz więcej – to wciąż pojawia się wiele wątpliwości. Wśród nich znalazły się pytania o wpływ warunków atmosferycznych panujących w Polsce na tego typu inwestycje, koszty czy okres zwrotu.



Fotowoltaika a warunki atmosferyczne w Polsce

Jednym z bardzo często utrwalanych fotowoltaicznych mitów jest stwierdzenie, że w Polsce nie ma odpowiednich warunków pogodowych dla takich instalacji. Nic bardziej mylnego. Warunki panujące w naszym kraju uznaje się za optymalne dla działania fotowoltaiki. To sprawia, że tego typu inwestycje w naszej strefie klimatycznej są opłacalne. Szacuje się, że średnia liczba godzin słonecznych w naszym kraju waha się w przedziale 1300-1900.

Najlepsze warunki pogodowe do produkcji energii z fotowoltaiki panują w Polsce w okresie od kwietnia do września. Tylko w tym okresie notowane jest aż 80 proc. rocznego promieniowania słonecznego. Południowa część Polski (Małopolska, Podkarpacie) to rejony, w którym nasłonecznienie jest największe. Podkreślić należy jednak, że różnice między poszczególnymi regionami nie są duże, a dzięki temu fotowoltaika jest opłacalną inwestycją dla inwestorów indywidualnych niezależnie od tego, w jakiej części Polski mieszkają.

Fotowoltaika – ile to kosztuje?

Każdy może sam orientacyjnie oszacować moc instalacji fotowoltaicznej, jaka będzie dla niego optymalna - w tym celu należy sprawdzić roczne zużycie energii. Można przyjąć, że na każde 1000 kWh powinno się dobrać około 1 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej. Warto też pamiętać, że wielkość instalacji ma bezpośredni wpływ na koszt jej zakupu, dlatego przekłada się na okres zwrotu inwestycji. Jej przewymiarowanie (czyli montaż instalacji o mocy znacznie przewyższającej nasze zapotrzebowanie na energię) nie przyniesie korzyści, bo nadwyżka energii wprowadzona do sieci i nieodebrana w ciągu 12 miesięcy przepadnie, a okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy.

Należy pamiętać, że całkowity koszt zależy od wielu czynników i indywidualnych wyborów. Wśród nich trzeba wymienić m.in.: rodzaj paneli fotowoltaicznych, czy model falownika. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań - możemy wybrać standardowy falownik za kilka tysięcy złotych, ale możemy zdecydować się na droższy falownik klasy premium. Decyzja indywidualna wyraźnie wpłynie na koszt całej inwestycji. Jako punkt odniesienia można przyjąć, że cena standardowej instalacji fotowoltaicznej to wydatek około 5 tys. zł brutto/1 kWp. Zgodnie z tym założeniem szacuje się, że instalacja o mocy 4,3 kWp to minimalny wydatek około 21 tys. zł.

Popularność fotowoltaiki sprawia, że na rynku pojawiło się wiele firm świadczących usługi w tym zakresie. Aby nie dać się oszukać, należy pamiętać, że cena instalacji fotowoltaicznej zależy od kilku czynników. Dzięki ich wiedzy będzie możliwe przeanalizowanie stosunku ceny do jakości i sprawdzenie, czy dana oferta jest konkurencyjna.

Cena instalacji fotowoltaicznej zależy od:

·Jakości wybranych komponentów – cena urządzeń, które będą tworzyć naszą instalację fotowoltaiczną, to największa część wydatku. Na rynku dostępne są rozwiązania słabszej jakości (najtańsze), produkty standardowe (ich cena będzie wyższa) i rozwiązania klasy premium. Te ostatnie to najczęściej rozwiązania dopiero wchodzące na rynek.

·Mocy instalacji – im wyższa moc instalacji, tym instalacja będzie droższa. Dzieje się tak dlatego, że instalację tworzyć będzie więcej paneli, większa będzie też konstrukcja, czy ilość okablowania. Więcej zatem zapłacimy już za same komponenty, ale także za montaż.

·Lokalizacji instalacji – na cenę całej instalacji duży wpływ będzie miało również to, gdzie zostanie zamontowana: czy na dachu, czy na gruncie. Instalacje na gruncie są od kilku do kilkunastu procent droższe od systemów dachowych.

·Kosztów montażu – podobnie jak w innych branżach, koszty montażu instalacji fotowoltaicznej są bardzo zróżnicowane. Doświadczone firmy gwarantujące wysoką jakość usługi i sprawdzoną obsługę serwisową będą w większości przypadków droższe od firm, które dopiero budują swoją pozycję na rynku.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Pytanie o opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną jest jedną z najczęstszych obaw wśród osób, które rozważają tego typu inwestycję. Trudno się temu dziwić. Dla właścicieli domów jednorodzinnych inwestycja w fotowoltaikę jest sporym wydatkiem.

Jeżeli decydujemy się na inwestycję w wysokości kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, oczekujemy, że będzie ona opłacalna. Najlepiej też, jeśli uzyskiwane przez nas korzyści nie będą jednorazowe, ale długofalowe. Fotowoltaika to rozwiązanie, które spełnia oba te kryteria. Po pierwsze, biorąc pod uwagę ceny energii elektrycznej, okres zwrotu może wynosić mniej niż 10 lat. Po drugie, trwałość dobrze wykonanego systemu fotowoltaicznego to 20-25 lat użytkowania, co sprawia, że przez wiele lat będziemy mogli cieszyć się darmową energią ze słońca.

Przydomowe magazyny energii

Największym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii w okresie sprzyjającym produkcji, kiedy nie jest ona konsumowana lokalnie. Sieć elektroenergetyczna nie jest bowiem fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać.

Stąd podczas dużej lokalnej generacji energii pojawiają się zjawiska, które mogą powodować wyłączanie inwerterów zainstalowanych u prosumentów. Aby lokalne źródła energii mogły się dalej rozwijać, pożądane jest lokalne zagospodarowanie wytworzonej energii lub zainstalowanie przydomowych magazynów energii.

Magazynowanie energii przez prosumentów ułatwi stabilną pracę sieci elektroenergetycznej, a prosumentom zwiększenie samowystarczalności energetycznej. Zastosowanie odpowiednio dobranego przydomowego magazynu energii i właściwie przyłączonego do instalacji domowej zwiększa także bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o fotowoltaikę znalazły się w poradniku „100 pytań o fotowoltaikę. Odpowiedzi jasne jak słońce”. Poradnik dostępny na

tauron.pl/ebook