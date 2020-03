NowyŚwiatWprost

Jednokierunkowe, ruchome schody wiodące do centrum nauki wiozą rodzinę z dziećmi do miejsca, gdzie będą mogli eksplorować i doświadczyć ówczesnych zdobyczy świata nauki.

Dziś redakcja tygodnika „Wprost" i jego Wydawca zapraszają wszystkich Czytelników do wspólnej podróży w świat cyfrowej wiedzy i rozrywki. Przejdźcie z nami do nowego e-świata: e-gospodarki, e-medycyny, e-rozrywki i e-prasy. Udajemy się tam jako jedni z pierwszych w Polsce wydawców, oferując produkty z zerowym śladem emisji węglowej #ZeroCarbonFootprint. Nie drukując kolejnych milionów stron tygodnika wspólnie oszczędzimy las o powierzchni boiska do piłki nożnej. Jedno boisko w tygodniu! Powiedzmy papierowej prasie „do widzenia”!

Kupując ostatnie papierowe wydanie „Wprost”, wesprzesz dziennikarzy, którzy rozpoczną tworzenie nowego, cyfrowego wydania tygodnika. Środki uzyskane ze sprzedaży tego wydania zostaną przeznaczone na budżet i honoraria autorskie nowej, cyfrowej redakcji,Wprost” i dla współpracujących z nią dziennikarzy, którzy utracili pracę z powodu pandemii #COVID19.

BĄDŹ EKO I BĄDŹ DOBRY I BĄDŹ Z NAMI!

Credo: (...) Nie chcemy gubić spraw ważnych i nam bliskich w powodzi słów, tym bardziej że wiele słów pięknych i słusznych uległo dewaluacji, Nie chcemy składać deklaracji bez pokrycia. Naszą postawę, nasze dążenia i ambicje, będzie dokumentował każdy kolejny numer pisma, Jedno możemy obiecać naszym Czytelnikom; może to nam się czasem nie udawać, ale zawsze będziemy się starać pisać w p r o s t.

redakcja, 5 grudnia 1982 — 30 kwietnia 2020 r.