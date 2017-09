12 polskich uczelni w prestiżowym Times Higher Education World University Ranking

THE World University Ranking jest jednym z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych międzynarodowych rankingów szkół wyższych - obok Academic Ranking of World Universities (tzw. rankingu szanghajskiego) oraz QS World University Rankings. Uwzględniono w nim 1102 najlepsze szkoły wyższe na świecie.

Na szczycie światowego rankingu po raz drugi z rzędu uplasował się University of Oxford. Na drugie miejsce awansował University of Cambridge, zaś trzecią pozycję zajmują ex aequo California Institute of Technology oraz Stanford University. Oprócz tych uczelni w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazł się również: amerykańskie Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Princeton University, brytyjski Imperial College London, amerykański University of Chicago oraz - wspólnie na 10. miejscu - szwajcarska ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich i amerykański University of Pennsylvania.

W tegorocznej odsłonie zestawienia znalazło się 12 polskich uczelni, w tym dziewięć z nich w czołowym TOP 1000. Najwyżej - w piątej setce rankingu - znalazł się Uniwersytet Warszawski. W przedziale 601-800 ujęto z kolei Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Politechnikę Warszawską. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Wrocławski uplasowały się w przedziale 801-1000. Oprócz tych uczelni, miejsca 1001+ zajęły Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka.

Twórcy rankingu, biorąc pod uwagę trzy elementy misji uczelni - edukację, naukę i transfer wiedzy - oceniają szkoły wyższe za pomocą pięciu podstawowych kryteriów: nauczanie, umiędzynarodowienie, badania naukowe, cytacyjność i współpraca z biznesem. W rankingu uczestniczą wyłącznie uczelnie, które w ciągu pięciu ostatnich lat opublikowały przynajmniej tysiąc artykułów w czasopismach indeksowanych w międzynarodowej bazie Scopus.

Cały ranking jest dostępny na stronie internetowej: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking