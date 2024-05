Opóźnione mianowanie ministrów. Prezydent rozmawia z premierem

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się na rozmowie przed uroczystością mianowania nowych ministrów. O dyskusji w cztery oczy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

Rekonstrukcja rządu Tuska

W związku z ogłoszonymi w piątek 10 maja zmianami w rządzie, prezydent Andrzej Duda ma w poniedziałek dokonać zmian w składzie Rady Ministrów. Jak zapowiadał Donald Tusk, z jego gabinetu odchodzą minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister aktywów państwowych Borys Budka, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Wszyscy wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmie Tomasz Siemoniak, pozostając równocześnie ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych. Nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego zostanie Hanna Wróblewska, a Jakub Jaworowski będzie ministrem aktywów państwowych. Na czele resortu rozwoju i technologii stanie Krzysztof Paszyk.

Nowi ministrowie od razu do pracy

Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że szefowie ministerstw „od razu przystąpią do pracy”, rozpoczynając swoje misje w resortach jeszcze przed oficjalnym powołaniem ich do rządu. Rekonstrukcja wyraźnie związana jest z wyborami do europarlamentu. Chociaż premier początkowo mówił, że zmiany obejmą także ministrów, którzy „nie wykorzystali optymalnie” pierwszych miesięcy w resortach, kilka dni przed ich ogłoszeniem oznajmił, że będą dotyczyły wyłącznie kandydatów na stanowiska w Brukseli.

Czytaj też:

Tusk o „fortyfikacji” granicy z Białorusią. „Mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową”Czytaj też:

Od prawdziwych awansów do „awansów”. Wyborcy tego nie chcą, ale politycy startują