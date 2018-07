Jeszcze więcej Erasmusa

Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027 na program Erasmus Plus trafi kwota około 30 mld euro. To dwa razy więcej niż przewidziano na ten cel obecnie. W latach 2014-2020 Bruksela dofinansuje zagraniczne wyjazdy uczniów i studentów kwotą ok 15 mld euro.

– Możemy mówić o klęsce urodzaju. Już w tej chwili jest problem z pełnym wykorzystaniem tych środków – mówi wysoki rangą urzędnik Ministerstwa Edukacji. Na przeszkodzie stoją głównie kwestie proceduralne i administracyjne związane z aplikowaniem do tego programu. Kilka tygodni temu Paweł Poszytek szef Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, agendy która zarządza w Polsce Erasmusem, zapowiadał że FRSE będzie negocjowało z Komisją Europejską uproszczenie procedur.

Więcej uczniów skorzysta z programu

MEN rozważa także zmiany, po to by z programu mogło skorzystać jak największa liczba uczniów, a tym samym jak najwięcej pieniędzy z Erasmusa trafiło do Polski. Obecnie tego typu międzynarodowe wymiany międzyszkolne trwają od dwóch do dwunastu miesięcy. najprawdopodobniej, ta dolna granica zostanie najprawdopodobniej obniżona do miesiąca. W ten sposób za granicę wyjedzie większa liczba uczniów.

Erasmus to europejski program wymiany studenckiej, który powstał w 1987 roku. W 2014 roku został ona rozszerzony na wszystkie sektory edukacji. Mogą brać w nim udział uczniowie kształcący się w szkołach podstawowych, gimnazjach czy liceach, ale też osoby dorosłe, które się dokształcają. Od 1987 roku z programu Erasmus skorzystało ok 4 mln osób. W Polsce wskaźniki wymiany międzynarodowej, na tle innych państw UE, są jednymi z najniższych.