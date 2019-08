Odległe miejsca polskich uczelni na Liście Szanghajskiej. Jest zmiana na miejscu polskiego lidera

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) - znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003 r. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. W tym roku najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard. Zaraz po nim w zestawieniu znalazł się Stanford. A na trzecim miejscu jest brytyjski Cambridge.

Polskich uczelni trzeba szukać w zestawieniu dużo niżej. Najlepsza polska uczelnia to Uniwersytet Jagielloński, który zajął miejsca w czwartej setce (nie są one już one ustalane z dużą dokładnością, zajął miejsca między 301-400). Krakowska uczelnia wróciła do czwartej setki po trzech latach spadku w rankingu

W piątej setce znalazł się z kolei Uniwersytet Warszawski (miejsca 401-500), który w poprzednich latach zajmowała miejsca w wyższej setce.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest w siódmej setce, a w ósmej: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dalej są kolejno: Politechnika Warszawska (9. setka), oraz: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika Wrocławska (10. setka). Dokładne miejsca uczelni na rankingu znane jest tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni świata. Pozostałe uczelnie wymieniane są już tylko w grupach liczących 50 czy 100 uczelni.

Ranking szanghajski tworzony jest na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów (oraz osobno pracowników), którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę najczęściej cytowanych naukowców, liczbę publikacji w czasopismach "Nature" lub "Science" oraz liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Czytaj także:

Sukces studentów UW. Znaleźli się na podium zawodów łazików marsjańskich w Kanadzie